Red Bull Paper Wings | Najbolji piloti papirnatih aviona u Zagrebu su...

Borba se u obje kategorije vodila do samog kraja natjecanja. Pascual Bengoa oduševio je dvoranu kad je u početku ostvario let dugačak 28.29 m i tako se dugo zadržao na tronu. Fabijan Vlašić je zatim s 29.16 m zauzeo prvo mjesto, a potom je Domagoj Vujčuf odradio izvrstan let od preko 31 m i zasjao na vrhu poretka u Zagrebu.