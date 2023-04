Wings for Life World Run i ove će godine ujediniti svijet. Više od stotinu tisuća natjecatelja velikog srca startat će zajedno u isto vrijeme na šest različitih kontinenata, ujedinjenih u istoj želji i sa samo jednim ciljem - učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

U Hrvatskoj ćemo trčati za one koji ne mogu u Zadru ili uz Wings for Life World Run aplikaciju, što nam daje mogućnost da svoju utrku odradimo gdje god poželimo, na omiljenoj lokaciji.

Wings for Life World Run aplikacija puno je više od običnog pomagala za evidenciju pretrčanih kilometara. Radi se o izuzetno zabavnoj aplikaciji koja osigurava jedinstveni trkački doživljaj, a prije nego utrka starta 7. svibnja, vrijeme je da saznaš gdje sve možeš u Hrvatskoj sudjelovati na nekoj od organiziranih utrka uz aplikaciju, ako nisi stigao uloviti startninu za Zadar.

Wings for Life World Run 2021 - organizirana utrka na Jarunu

Ove godine, grad na Dravi s veseljem očekuje sve sudionike Wings for Life World Run utrke uz aplikaciju!

Pridruži se istomišljenicima u Osijeku, budi dio šarene i nasmijane bujice i trči za one koji ne mogu. Start utrke je kod Zoo Hotela Osijek, trčat će se s obje strane obale Drave.

Poznata lokacija za sve ljubitelje trčanja pruža dvije podloge, asfalt i makadam i gotovo 0 metara visinske razlike što će zasigurno olakšati utrku početnicima. Kružna staza nudi od nekoliko kilometara do gotovo 30 kilometara staze s okrjepnom stanicom.

Treću godinu zaredom utrku na riječkom području organizira DSR Kvarner, Sveučilište u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci. Tim Sveučilišta u Rijeci bio je dugo godina jedan od najbrojnijih te će upravo on ugostiti sve zainteresirane sudionike ove godine na Sveučilišnom kampusu.

Ruta kreće na Kampusu (Trsat) između zgrada Studentskog centra (Akvarij) i zgrade Građevinskog fakulteta. Kreće se lagano uzbrdo uz zgrade studentskih domova. Iznad njih skreće se u ulicu Akademika Branka Fučića te nizbrdo uz Studentsko naselje i restoran Kampus pa ulicom Radmile Matejčić do starta/cilja koji se nalazi između zgrade Akvarija i Građevinskog fakulteta.

Ma šalimo se, ne čujemo vas baš do ureda u Zagrebu, ali ako vas se skupi dovoljno, tko zna...

Uglavnom, ako se nalaziš u Slavonskom Brodu i 7. svibnja želiš učiniti dobro djelo te biti dio globalnog pokreta, onda si na pravom mjestu. Start utrke u Slavonskom Brodu čeka te pored rijeke Save, odmah do Gradskih bazena, a prijaviti se možeš