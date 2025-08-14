Padel Dash 2025 Pravila Natjecanja

Red Bull Padel Dash – Pravila Turnira:

1.- Format Turnira:

• Turnir u parovima.

• Muška i ženska kategorija.

• 8 parova po rundi.

2.- Sustav Natjecanja:

• Round Robin: Parovi su stavljeni u grupe unutar kojih svaki par igra protiv svakog.

• U slučaju nekoliko grupa, dva najbolja para iz svake grupe prolaze u završnu rundu.

• Par s najviše skupljenih poena na kraju završne runde je pobjednički par

3.- Format Mečeva:

• Mečevi su u Super Tie Break formatu.

• Prvi par koji dosegne 12 poena je pobjednik.

• Nije potrebna razlika od dva poena.

• Samo jedan servis po poenu.

• Bez drugog servisa.

4.- Mečevi:

• 4 terena istovremene igre.

• Svi mečevi počinju te završavaju u isto vrijeme.

5.- Vrijeme Igre:

• Vremenski limit od 7 minuta po meču.

• Prva osoba koja dosegne 12 poena te pritisne centralni gumb pobjeđuje.

• U slučaju neriješenog rezultata, igrač ili par s najviše skupljenih poena u omjeru na poene protiv njih je pobjednik.

Mogući Set-Up: Buzzer je u idealnom slučaju u središtu između sva 4 terena, ali može biti smješten indvidualno na svakom tereno, ovisno o položaju terena.

Mogući Set-Up © Red Bull Team

6.- Servisi:

• Servisi se ustanove prije svake runde:

• Unaprijed određena momčad servira prva

• Promijena serve svaka dva poena.

7.- Promjena strane:

• Nema promjena strana kroz trajanje seta.

8.- Ozljede I prekidi igre:

• U slučaju ozlijeđenog igralča, na sva 4 terena će zazvoniti zvono te će igra biti zaustavljena.

• Ako par dosegne 12 poena i napusti teren kako bi pritisnuli središnji gumb prije isteka 7 minuta, zazvoniti će zvono koje te će svi mečevi biti prekinuti.

9.- Izjednačenja:

• U slučaju izjednačenog rezultata, poeni osvojeni te izgubljeni će doći u obzir

• U slučaju izjednačenog rezultata nakon zbrajanja poena, razmotriti će se opcija dodatnog meča.

10.- Suđenje:

• Jedan sudac na svakom terenu.

• Jedan sudac koji koordinira sve ostale sudce.

11.- Oprema:

• Nije potrebna posebna oprema.

12.- Ostalo:

• Nema prekida igre.