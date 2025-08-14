Padel Dash 2025 Pravila Natjecanja

Red Bull Padel Dash – Pravila Turnira:
1.- Format Turnira:
• Turnir u parovima.
• Muška i ženska kategorija.
• 8 parova po rundi.
2.- Sustav Natjecanja:
• Round Robin: Parovi su stavljeni u grupe unutar kojih svaki par igra protiv svakog.
• U slučaju nekoliko grupa, dva najbolja para iz svake grupe prolaze u završnu rundu.
• Par s najviše skupljenih poena na kraju završne runde je pobjednički par
3.- Format Mečeva:
• Mečevi su u Super Tie Break formatu.
• Prvi par koji dosegne 12 poena je pobjednik.
• Nije potrebna razlika od dva poena.
• Samo jedan servis po poenu.
• Bez drugog servisa.
4.- Mečevi:
• 4 terena istovremene igre.
• Svi mečevi počinju te završavaju u isto vrijeme.
5.- Vrijeme Igre:
• Vremenski limit od 7 minuta po meču.
• Prva osoba koja dosegne 12 poena te pritisne centralni gumb pobjeđuje.
• U slučaju neriješenog rezultata, igrač ili par s najviše skupljenih poena u omjeru na poene protiv njih je pobjednik.
Mogući Set-Up: Buzzer je u idealnom slučaju u središtu između sva 4 terena, ali može biti smješten indvidualno na svakom tereno, ovisno o položaju terena.
6.- Servisi:
• Servisi se ustanove prije svake runde:
• Unaprijed određena momčad servira prva
• Promijena serve svaka dva poena.
7.- Promjena strane:
• Nema promjena strana kroz trajanje seta.
8.- Ozljede I prekidi igre:
• U slučaju ozlijeđenog igralča, na sva 4 terena će zazvoniti zvono te će igra biti zaustavljena.
• Ako par dosegne 12 poena i napusti teren kako bi pritisnuli središnji gumb prije isteka 7 minuta, zazvoniti će zvono koje te će svi mečevi biti prekinuti.
9.- Izjednačenja:
• U slučaju izjednačenog rezultata, poeni osvojeni te izgubljeni će doći u obzir
• U slučaju izjednačenog rezultata nakon zbrajanja poena, razmotriti će se opcija dodatnog meča.
10.- Suđenje:
• Jedan sudac na svakom terenu.
• Jedan sudac koji koordinira sve ostale sudce.
11.- Oprema:
• Nije potrebna posebna oprema.
12.- Ostalo:
• Nema prekida igre.