Red Bull Padel Dash 2025 - Uvjeti Sudjelovanja

UVJETI SUDJELOVANJA

Prijavom i sudjelovanjem u ovoj promotivnoj akciji (u daljnjem tekstu “Turnir”), suglasni ste (u daljnjem tekstu “Vi”) s time da Vas zakonski obvezuju ovi Uvjeti sudjelovanja, koji se sastoje od (i) Podataka o promotivnoj akciji, (ii) Općih uvjeta te ostalih važećih propisa i uvjeta (npr. pravila ponašanja, uvjeta platforme treće strane, pravilnika) (u daljnjem tekstu “Uvjeti”). Nadalje, izjavljujete da zadovoljavate sve niže navedene uvjete sudjelovanja. Ovaj Turnir podliježe ovim Uvjetima, Pravilniku te svim važećim zakonima, pravilima i propisima.

Imate li pitanja ili pritužbe na Uvjete ovog Turnira, molimo Vas obratite se na adresu info.hr@redbull.com. U slučaju pritužbi, Organizator Vam se može javiti na kontaktne podatke koje navedete.

PODACI O TURNIRU

1. TURNIR

1.1 Naziv Turnira je “Red Bull Padel Dash”. Red Bull Padel Dash je turnir u padelu, u kojem se 8 parova natječe istovremeno na 4 susjedna terena. Svaki meč traje 7 minuta ili dok jedan par ne osvoji 12 bodova.

1.2 Turnir počinje i završava 13. rujna 2025.

1.3 U OVOM TURNIRU ODLUČIT ĆE VJEŠTINA. NIJEDAN ELEMENT IGRE NA SREĆU NEĆE UTJECATI NA TO TKO ĆE OSVOJITI NAGRADU.

1.4 ZA SUDJELOVANJE NIJE POTREBNA KUPNJA RED BULL PROIZVODA. KUPNJA NEĆE POVEĆATI IZGLEDE ZA POBJEDU. IPAK, SVI SUDIONICI TURNIRA MORAJU BITI ČLANOVI PRVE PADEL LIGE KAKO BI PRISTUPILI TURNIRU.

1.5 Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici Turnira na adresi https://www.redbull.hr/padeldash (u daljnjem tekstu “Stranica”).

2. ORGANIZATOR

2.1 Ovaj događaj organizira RED BULL ADRIA d.o.o., čiji je ured prijavljen na adresi Krste Pavletića 1, Zagreb.

3. UVJETI SUDJELOVANJA

3.1 Kako biste sudjelovali u ovom Turniru te ispunili uvjete za osvajanje nagrade, morate zadovoljiti sljedeće uvjete sudjelovanja:

a) Potvrđujete da ste fizička osoba te da u vrijeme prijave nemate manje od 18 godina.

b) Na Turnir se možete prijaviti isključivo kao dio ekipe koja se sastoji od 2 (dva) člana (u daljnjem tekstu “Članovi ekipe”), od kojih oba moraju biti državljani iste zemlje (u daljnjem tekstu “Ekipa”).

c) Na Turniru mogu sudjelovati samo državljani Republike Hrvatske.

d) Direktori, dužnosnici i zaposlenici Organizatora, njihova matična ili bilo koja s njima povezana društva, podružnice, zastupnici, bilo koja društva uključena u razvoj ili produkciju Turnira, stručni savjetnici, pružatelji usluga treće strane, odnosno reklamne ili promotivne agencije uključene u ovaj Turnir te članovi neposredne obitelji i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s ovim osobama (neovisno o zakonskom srodstvu) ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje ili osvajanje nagrada na ovom Turniru.

4. PRAVILA SUDJELOVANJA, POSTUPAK ODABIRA I NAGRADE

4.1 Kako biste se uspješno prijavili na Turnir, morat ćete se prijaviti na adresi https://www.redbull.hr/padeldash

4.2 Kako bi se uspješno prijavio, svaki Sudionik mora unijeti svoje osobne podatke te u potpunosti pročitati sve dokumente koji su nužni za postupak prijave, a gdje se traži i dati svoj pristanak. Red Bull ne snosi odgovornost u slučaju da Članovi ekipe unesu osobne podatke nekog drugog Člana ekipe ili se prijave na Turnir uime nekog drugog Člana ekipe. Svaka Ekipa i pojedinac na Turnir se smiju prijaviti samo jednom. Nije dozvoljeno prijaviti se više puta.

4.3 Turnir se sastoji od nacionalnih kvalifikacija koje će se odviti kroz nastupe u 7. ciklusu Prve padel lige i nacionalne završnice (finala) pod imenom Događaja Red Bull Padel Dash. Turnir se odvija u muškoj i ženskoj konkureciji.

NACIONALNE KVALIFIKACIJE - (“PRVA FAZA”)

4.4 Prijave su moguće na dva načina:

a) Sudjelovanjem u kvalifikacijskoj fazi kroz nastup u 7. ciklusu Prve padel lige

b) Pozivnicom Organizatora

4.5 U Prvoj fazi Ekipe se međusobno natječu u 7. ciklusu Prve padel lige

4.6 Nagrada u Prvoj fazi: 28 ekipa (u muškoj konkurenciji), odnosno 8 ekipa (u ženskoj konkurenciji) s najviše odigranih susreta u Prvoj fazi prelazi u Drugu fazu turnira, tj. Nacionalnu završnicu (u daljnjem tekstu “Dobitnici nagrade”). Ako Dobitnik nagrade nije dostupan ili nije preuzeo svoju nagradu u roku o kojem ga je obavijestio Organizator, Organizator ima pravo u roku od 1 (jedan) dan nakon isteka roka ponuditi nagradu sljedećoj najboljoj Ekipi.

4.7 Za više informacija molimo pročitajte Pravilnik turnira Red Bull Padel Dash, koji je dostupan na internetskoj stranici te je sastavni dio ovih Uvjeta. Svako kršenje Pravilnika i/ili ovih Uvjeta, prema nahođenju Organizatora, dovest će do diskvalifikacije, bez prava na povrat bilo kakvih nastalih troškova.

NACIONALNE ZAVRŠNICE – ([“PRVA FAZA”] / [“DRUGA FAZA”])

4.8 U Nacionalnoj završnici Ekipe će se međusobno natjecati igrajući u skupinama, nakon čega slijedi finalna faza.

4.9 Nagrada u Nacionalnoj završnici: Po jedna pobjednička Ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji odlazi u Svjetsku završnicu (u daljnjem tekstu “Dobitnici nagrade”). Ako Dobitnik nagrade nije dostupan ili nije preuzeo svoju nagradu u roku o kojem ga je obavijestio Organizator, Organizator ima pravo u roku od 1 (jedan) dan nakon isteka roka ponuditi nagradu sljedećoj najboljoj Ekipi. Za prijavu i sudjelovanje u Svjetskoj završnici morat ćete pristati na Uvjete lokalnog organizatora Svjetske završnice.

4.10 Svi Dobitnici nagrade (dakle svi Članovi ekipe) osvojit će:

(a) Osiguran prijevoz od Zagreba (ili obližnje lokacije koju će odrediti Organizator) do mjesta održavanja Svjetske završnice turnira Red Bull Padel Dash. Točan datum održavanja Svjetske završnice bit će naknadno objavljen.

(b) smještaj za najviše 4 noći (u hotelu s 3 ili više zvjezdica) u dvokrevetnoj sobi.

(c) sav prijevoz na mjestu održavanja Svjetske završnice,

(d) pokrivene troškove hrane i pića na Turniru

4.11 Imena Dobitnika svih nagrada objavit će domaćin turnira i/ili biti će objavljena na stranici https://www.redbull.hr/padeldash, a Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni e-mailom].

4.12 Ukupna vrijednost svake nagrade neće biti veća od 1.500€ po osobi.