Utrke koje dokazuju da se Pereza nikad ne smije prerano otpisati!

Bila je to nezaboravna utrka. Posljednji krugovi podsjetili su me na juniorske kategorije, kad smo se svi blisko utrkivali i dobro zabavljali!

Popularni "Checo" proglašen je vozačem utrke u izboru navijača, zahvaljujući tome što se do postolja probio iako je na samom početku utrke pao na dno poretka i naizgled bio u izgubljenoj situaciji. No, Pereza se nikad ne smije prerano otpisati, a ovo je zapravo bila već peta utrka na kojoj je izveo istu majstoriju...

Jednog za drugim prelazio je Perez u Monzi u posljednjih deset krugova, uključujući vozače Ferrarija, Fernanda Alonsa i Felipea Massu te Sebastiana Vettela koji je tada vozio za Red Bull Racing i bio aktualni prvak. Probio se ekspresno s osmog do drugog mjesta, a da je ostao još koji krug više vjerojatno bi prešao i vodećeg Lewisa Hamiltona. Deset godina kasnije to je još uvijek posljednje osvojeno postolje za Sauber, koji sada nastupa pod imenom Alfa Romeo...

Još jedan uspon s dna do vrha Sergio Perez kreirao je u Azerbajdžanu 2018. godine, tada kao vozač Force Indije. Meksikanac se već u prvom krugu dotaknuo s timskim kolegom Estebanom Oconom, zbog čega je morao ući u boks i vratio se na stazu na 15. mjestu.

