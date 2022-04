Perez oduševio u Australiji, novi peh za Verstappena

Trkački vikend Formule 1 u Australiji, koji je vožen prvi put nakon 2019. godine, odnosno nakon 1120 dana, završen je s polovičnim uspjehom za Red Bull Racing tim jer je jedan bolid stigao do podija, dok drugi nažalost nije prošao kroz cilj.

. No,

Verstappen nije baš bio zadovoljan performansama svog bolida što je potvrdio u izjavama tijekom trkačkog vikenda, a na utrci je startao kao drugi te je pokušao oduzeti lidersku poziciju od vozača Ferrarija i trenutno vodećeg u poretku Charlesa Leclerca . Nije uspio proći naprijed, a u tom pokušaju je malo zasmetao Perezu koji je odlično startao, ali je u namjeri da izbjegne kontakt s timskim kolegom lošije ušao u prvi zavoj i izgubio poziciju od Mercedesovog vozača Lewisa Hamiltona . No, Checo je odmah krenuo u potjeru te je u 10. krugu prestigao Britanca i vratio se na treću poziciju, a nešto kasnije uspješno odbio njegove napade.

Prilikom odlaska u boks Verstappen je smanjio zaostatak i nastavio jurnjavu za Leclercom, no Perez je prilikom promjene guma ponovno izgubio poziciju od Hamiltona. Ipak, Checo je nedugo zatim prošao ispred njega, a kasnije je pretekao i vozača Alpinea,

u namjeri da se približi Leclercu, no već u narednom krugu je doživio kvar te je morao parkirati svoj bolid i prije vremena završiti utrku na veliko razočarenje tima i fanova. Peh iz prve utrke sezone u Bahreinu se ponovio pa je Nizozemac i ovog puta ostao bez bodova iako ih je gotovo imao.

