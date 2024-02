Pet stvari koje nas je naučio WRC Monte Carlo!

To je podvig koji neće mnogo vozača ostvariti ove sezone i dokaz da Neuville u svom Hyundaiju punom snagom kreće po svoj prvi naslov prvaka. Prednost koju je stvorio uoči sljedeće runde u Švedskoj je odlična. Samo treba nastaviti u istom stilu, kako bi napokon ispunio svoj najveći san.

Sebastien Ogier i Kalle Rovanperä voze tek dio utrka ove sezone, što je hendikep koji je teško nadoknaditi. Legendarni Francuz pokazao je drugim mjestom u Monte Carlu da je i dalje u formi. No, svakako da nije kandidat za osvajanje naslova.

Elfyn Evans tako ostaje jedini pretendent na naslov iz ove ekipe, jer Takamoto Katsuta još uvijek nije spreman za najviše domete. Velški prošlogodišnji viceprvak ne može biti zadovoljan trećim mjestom u Monaku. No, ne treba ga prerano otpisati u borbi za titulu.

Fourmaux od otpisanog do lidera