Kako podesiti jedrilicu da bi maksimalno brzo jurila kroz regatu 49era?

"Po laganom vjetru želiš jedra koja su duboka, koja će nositi što više sile, a onda kako se vjetar diže, tako ti izlaskom na trapez ideš do maksimuma s kojim možeš izbalansirati brod svojom težinom, a to je desetak čvorova. To mi kažemo da si u ful trapezu, visimo skroz, a jedro je podešeno za maksimalnu silu," kaže olimpijski pobjednik iz Rija pa objašnjava što se događa pri većim brzinama: