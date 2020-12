SUP HOW TO | Mala škola SUP-anja

SUP HOW TO | Mala škola SUP-anja

NAJGORI DAROVI

Daska za surfanje

koje mu možeš pokloniti. Svaki surfer sam sebi bira dasku i gotovo. Nama je to nešto poput kupnje jastuka - ne može ti ga netko drugi izabrati umjesto tebe. Iako, kupuješ li ozbiljnom SUP-ašu koji je ove godine čak tri puta

Kupnja daske za surfanje tako je promišljen i jako ozbiljan pokušaj usrećivanja surfera. A baš to je vjerojatno jedan od

Kupnja daske za surfanje tako je promišljen i jako ozbiljan pokušaj usrećivanja surfera. A baš to je vjerojatno jedan od najgorih darova koje mu možeš pokloniti. Svaki surfer sam sebi bira dasku i gotovo. Nama je to nešto poput kupnje jastuka - ne može ti ga netko drugi izabrati umjesto tebe. Iako, kupuješ li ozbiljnom SUP-ašu koji je ove godine čak tri puta iznajmio dasku , razmisli o kupnji iste. Tad daska nije loš poklon!

Kupnja daske za surfanje tako je promišljen i jako ozbiljan pokušaj usrećivanja surfera. A baš to je vjerojatno jedan od najgorih darova koje mu možeš pokloniti. Svaki surfer sam sebi bira dasku i gotovo. Nama je to nešto poput kupnje jastuka - ne može ti ga netko drugi izabrati umjesto tebe. Iako, kupuješ li ozbiljnom SUP-ašu koji je ove godine čak tri puta iznajmio dasku , razmisli o kupnji iste. Tad daska nije loš poklon!

Krema za sunčanje

Knjiga: kako najbolje surfati