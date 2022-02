Radojković o svom velikom povratku Wings for Life World Run utrkivanju!

© Predrag Vuckovic for Wings for Life World Run

"Počet ću sljedećih tjedana polako dizati treninge, kilometražu i intenzitet, da to bude u petom mjesecu na željenom nivou. Možda još nisam spreman za veliki sportski pothvat, ali ići ću koliko ide, u skladu s time kako ću se osjećati," priznaje Robert Radojković koji kao aktualni pobjednik ima pravo nastupiti na bilo kojoj lokaciji Wings for Life World Run utrke, prema vlastitom izboru.

"Ljubljana me tad oduševila svojom profesionalnošću i organizacijom. Gurnula me u ovaj svijet i to sasvim slučajno. Odlučio sam samo par dana prije trčati tu utrku. Srećom, bilo je slobodnih mjesta i pobijedio sam. I tako je krenula moja Wings for Life World Run priča!"

