PRAVILNIK | Budi dio tima

4.5 Glavna nagrada je: upoznavanje (meet & greet) i obilazak servisnog parka s poznatim WRC vozačem Adrienom Fourmauxom. Tjedne nagrade uključuju poklon karticu za Red Bull Shop u vrijednosti od 200€ te bon u vrijednosti od 1000 HRK u Konzum prodavaonicama. Dobitnici tjednih nagrada bit će proglašeni na datume: 10. ožujka (za period od 1. do 8. ožujka), 17. ožujka (za period od 8. do 15. ožujka), 24. ožujka (za period od 15. do 22. ožujka), 31. ožujka (za period od 22. do 29. ožujka), 7. travnja (za period od 29. ožujka do 5. travnja), 14. travnja (za period od 5. do 12. travnja), 20. travnja (za period od 12. do 15. travnja). Pobjednik Natjecanja i dobitnik glavne nagrade bit će objavljen objavljen 20. travnja 2022. Ukupna vrijednost nagrade neće premašiti 500€. Pobjednika Natjecanja ćemo kontaktirati e-poštom.