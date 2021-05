PRAVILNIK | Red Bull Campus Clutch

1.1. Ovo Natjecanje (koje se sastoji od Državnog finala kao i Svjetskog finala za svrhu temeljnih uvjeta) je vođeno od strane sljedećih društava („Organizator“) čija se sjedišta nalaze na sljedećim adresama, svaka sa mogućom potporom partnera u suradnji, davatelja usluga i agencija kao i prodavača karata u skladu s njihovim sporazumima : Red Bull GmbH čije sjedište se nalazi na Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA, a za Hrvatsku RED BULL ADRIA d.o.o. sa sjedištem na adresi Krste Pavletića 1, 10000 Zagreb. Međutim svjetsko finale vodi Organizator Red Bull Espana S.L., Paseo de la Castellana 259 D, Edificio Torre Espacio-, planta 32, 28034 Madrid, Španjolska (svi organizatori su pojedinačno „organizatori“).