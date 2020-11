Kako svakodnevno trčanje od 10 minuta može promijeniti tvoj život?

1. Vraća samopouzdanje!

Bez obzira na to treniraš li ili ne, 10 minuta dnevnog trčanja idealan je način da se vratiš ili tek započneš svoj fitness način života, prema dr. Juliet McGrattan, bivšoj liječnici opće prakse, trkačici i autorici knjige Sorted: The Active Woman's Guide to Health. "To je ostvariv cilj, koji ne oduzima puno vremena i uklapa se u svačiji životni ritam, što znači da je vjerojatnije da ćeš to i učiniti", kaže ona.