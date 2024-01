Red Bull Can You Make It? Putovanje Europom za koje ti ne treba novac

Već godinama s ekipom dogovaraš zajedničko putovanje. Jedno ste vrijeme bili zagriženi za Vijetnam jer ste čuli da tamo možete uživati u obilnim količinama banh mija i phoa za nekoliko eura dnevno, a pričalo se i o Filipinima na kojima je moguće u luksuznom hotelu odsjesti za svega stotinjak eura. No, nakon što ste razmijenili više od tisuću poruka u grupnom chatu, shvatili ste da je organizirati zajedničko putovanje puno teže no što ste isprva mislili. Ne samo što je gotovo nemoguće uskladiti želje svih članova grupe (nekima je u interesu posjetiti što više muzeja, a drugima popiti što više piva), nego je teško pronaći i osobu koja će preuzeti svu organizaciju na sebe.

Riječ je o Red Bull Can You Make It? projektu koji vrednuje kreativnost, sklonost avanturizmu te snalažljivost svih sudionika pred koje postavlja isti izazov: proputovati Europu za sedam dana koristeći isključivo limenke Red Bulla kao valutu. Za ovo vam putovanje, dakle, neće trebati novac. Dapače, jedan od uvjeta je da gotovinu i sve svoje kreditne kartice spremite u omotnicu za hitne slučajeve i čvrsto zatvorite, a nećete se morati dogovarati ni oko toga gdje točno putovati jer, u ovom slučaju, svi putevi vode u Berlin.

