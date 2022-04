Uzbuđenje raste, Croatia Rally se vratio!

Što je previše, previše je. A osam tjedana je definitivno previše. Razmak između drugog i trećeg kola Svjetskog prvenstva u reliju uvijek je bio težak za premostiti. To je konačno iza nas jer su WRC ekipe već stigle u Hrvatsku i pripremaju pravi spektakl!

Što je previše, previše je. A osam tjedana je definitivno previše. Razmak između drugog i trećeg kola Svjetskog prvenstva u reliju uvijek je bio težak za premostiti. To je konačno iza nas jer su WRC ekipe već stigle u Hrvatsku i pripremaju pravi spektakl!

Što je previše, previše je. A osam tjedana je definitivno previše. Razmak između drugog i trećeg kola Svjetskog prvenstva u reliju uvijek je bio težak za premostiti. To je konačno iza nas jer su WRC ekipe već stigle u Hrvatsku i pripremaju pravi spektakl!

Bez lažne skromnosti možemo reći da je to bila jedna od najuzbudljivijih utrka Svjetskog reli prvenstva u povijesti! Svašta smo vidjeli tijekom četiri dana utrkivanja u Hrvatskoj, a na završni

Bez lažne skromnosti možemo reći da je to bila jedna od najuzbudljivijih utrka Svjetskog reli prvenstva u povijesti! Svašta smo vidjeli tijekom četiri dana utrkivanja u Hrvatskoj, a na završni Power Stage u Kumrovcu s izgledima pobijediti došli su Elfyn Evans, Sebastien Ogier i Thierry Neuville.

Bez lažne skromnosti možemo reći da je to bila jedna od najuzbudljivijih utrka Svjetskog reli prvenstva u povijesti! Svašta smo vidjeli tijekom četiri dana utrkivanja u Hrvatskoj, a na završni Power Stage u Kumrovcu s izgledima pobijediti došli su Elfyn Evans, Sebastien Ogier i Thierry Neuville.

Bila je to treća najmanja pobjednička razlika u povijesti WRC-a, a zanimljivo je što je to također bila najmanja razlika ikad viđena na jednom reliju Svjetskog prvenstva voženom na

Bila je to treća najmanja pobjednička razlika u povijesti WRC-a, a zanimljivo je što je to također bila najmanja razlika ikad viđena na jednom reliju Svjetskog prvenstva voženom na asfaltu , što je pomalo i iznenađujuće, kad znamo koliko su uvijek neizvjesne utrke koje elita vozi na asfaltnim cestama.

Bila je to treća najmanja pobjednička razlika u povijesti WRC-a, a zanimljivo je što je to također bila najmanja razlika ikad viđena na jednom reliju Svjetskog prvenstva voženom na asfaltu , što je pomalo i iznenađujuće, kad znamo koliko su uvijek neizvjesne utrke koje elita vozi na asfaltnim cestama.

"Prošla godina je bila dobra za nas, naučili smo puno, a to znanje moramo iskoristiti ovaj put. Znam da ovu godinu nisam najbolje započeo, ali kao što sam rekao, idemo naprijed."

"Moram ići dalje" , rekao je Evans nakon svog testa prije relija u Hrvatskoj ranije ovog mjeseca. "Prošla godina je bila dobra za nas, naučili smo puno, a to znanje moramo iskoristiti ovaj put. Znam da ovu godinu nisam najbolje započeo, ali kao što sam rekao, idemo naprijed."

"Moram ići dalje" , rekao je Evans nakon svog testa prije relija u Hrvatskoj ranije ovog mjeseca. "Prošla godina je bila dobra za nas, naučili smo puno, a to znanje moramo iskoristiti ovaj put. Znam da ovu godinu nisam najbolje započeo, ali kao što sam rekao, idemo naprijed."

! No, ovaj put u potpunosti namjerava zadržati tu poziciju.

Drugu godinu zaredom Kalle Rovanperä stiže u Zagreb kao vodeći čovjek prvenstva ! No, ovaj put u potpunosti namjerava zadržati tu poziciju.

Drugu godinu zaredom Kalle Rovanperä stiže u Zagreb kao vodeći čovjek prvenstva ! No, ovaj put u potpunosti namjerava zadržati tu poziciju.

i ima još puno vremena srušiti ovaj rekord, no čini se da namjerava to napraviti već ove sezone!

Trećom pobjedom u karijeri ostvarenom u Švedskoj, Kalle Rovanperä preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku WRC-a i dolazi u Hrvatsku popraviti dojam od prošle godine. S 27 godina i 109 dana Colin McRae još uvijek je najmlađi prvak Svjetskog reli prvenstva. Kalle Rovanperä tek je navršio 21 godinu i ima još puno vremena srušiti ovaj rekord, no čini se da namjerava to napraviti već ove sezone!

Trećom pobjedom u karijeri ostvarenom u Švedskoj, Kalle Rovanperä preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku WRC-a i dolazi u Hrvatsku popraviti dojam od prošle godine. S 27 godina i 109 dana Colin McRae još uvijek je najmlađi prvak Svjetskog reli prvenstva. Kalle Rovanperä tek je navršio 21 godinu i ima još puno vremena srušiti ovaj rekord, no čini se da namjerava to napraviti već ove sezone!