Poziv studentima koji svojim inovacijama žele mijenjati svijet!

Oni koji ne prihvaćaju 'to je tako i oduvijek je bilo', vjerojatno već u ovom trenutku imaju mnoštvo ideja kojima bi mogli utjecati na svijet, a da toga nisu ni svjesni. Zato je tu Red Bull Basement, globalni program za realiziranje ideja u okruženju koje podržava i inspirira. Svi studenti, bez obzira na to što studiraju, mogu sudjelovati u programu.

Ideje su raznolike i kreativne kao i studenti koji ih zamišljaju. Na prošlogodišnjim izdanjima Red Bull Basementa, sudionici su sve više bili zainteresirani za održivost, a inovacije su se kretale od punjača za uređaje s ručnim pogonom do perilice za rublje, Lava Aqua X, koja reciklira vodu za tuširanje.

“Super stvar u vezi s Red Bull Basementom je to što prihvaća različite ideje. Moj tim je uspio izgraditi prototipni model perilice rublja i dogovoriti intelektualno vlasništvo naše inovacije. Osim toga, stekli smo mnogo znanja na radionicama koje se održavaju u sklopu projekta" , rekao je suosnivač Lava Aqua X, Paramveer Bhachu. “Također smo željeli zagovarati održivost i uštedu vode".

Prijave su u cijelom svijetu otvorene od 1. rujna do 24. listopada , a timovi se mogu prijaviti slanjem videozapisa od 60 sekundi koji objašnjava njihovu ideju .

Zatim će od 25. listopada do 1. studenoga nacionalni suci izabrati jedan tim koji će predstavljati njihovu zemlju u globalnom finalu, na temelju kriterija izvedivosti, kreativnosti, utjecaja te glasovima podrške.

