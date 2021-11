Upoznaj suca Red Bull Basement programa - Filipa Novoselnika!

Haha, da, moglo bi se tako reći, iako je to u praksi nešto drugačije, barem iz pozicije suosnivača tvrtke. Zapravo je jako dinamično, niti jedan dan nije isti i to mi odgovara. A dan se sastoji od sastanaka s razvojnim timom, komunikacije s klijentima i dobavljačima, osmišljavanja novih rješenja, pisanja ponuda, izvještaja, hrpe e-mailova i nažalost puno papirologije. Jako puno vremena se potroši na papirologiju. Često više vremena trošim na birokraciju, nego na razvoj rješenja. I to je nešto što bi trebalo mijenjati.