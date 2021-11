Logistx i Amir osvojili titule Red Bull BC One svjetskog finala 2021.

Pogledaj reprizu Red Bull BC One svjetskog finala Najbolji svjetski B-Girls B-Boys stižu u Gdanjsk …

18. izdanje Red Bull BC One svjetskog finala održalo se u Ergo Areni u Gdanjsku ,u Poljskoj . Uz dvanaest pozvanih B-Girls i B-Boys natjecatelja, još četvero njih u svakoj kategoriji osigurali su svoje mjesto putem ' Last Chance Cypher ' faze u kojoj su se borili više od 60 breakera.

Red Bull BC One 2021.

Nakon specijalnog izdanja Red Bull BC One u Austriji 2020., koje se prenosilo uživo bez gledatelja u areni, ovdje si mogao osjetiti kako je prisutnost publike razbudila plesače i natjerala ih da pokažu baš sve što znaju.

Nakon 30 uzbudljivih borbi, novi prvaci Red Bull BC One 2021. su Logistx iz SAD-a i Amir iz Kazahstana.

Logistx: Red Bull BC One 2021

Logistx je treća B-Girl prvakinja i prva iz Sjedinjenih Američkih Država koja je kući odnijela pojas. Ova 18-godišnjakinja je i najmlađa B-Girl natjecateljica koja je osvojila Red Bull BC One naslov.

"Definitivno sam puno puta sanjala o osvajanju ovog pojasa, ali ono što mi sad najviše znači nije pojas. Nije čak ni titula. Za mene je ova pobjeda dublja. Htjela sam pobijediti jer sam znala da će me ljudi saslušati. Prvo želim reći da su svi sposobni pobijediti, ja sam izgubila i vratila sam se"

"Definitivno sam puno puta sanjala o osvajanju ovog pojasa, ali ono što mi sad najviše znači nije pojas. Nije čak ni titula. Za mene je ova pobjeda dublja. Htjela sam pobijediti jer sam znala da će me ljudi saslušati. Prvo želim reći da su svi sposobni pobijediti, ja sam izgubila i vratila sam se" , rekla je Logistx.

Amir: Red Bull BC One 2021