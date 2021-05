PRAVILNIK | Red Bull Campus Clutch

Spoznaja činjenice: Klauzule 3 i 7 su važne zato što svaka sadrži vašu spoznaju činjenice. Morate pročitati svaki paragraf oprezno zato što govore o tome koliko sredstava to iziskuje s vaše strane.

Spoznaja činjenice: Klauzule 3 i 7 su važne zato što svaka sadrži vašu spoznaju činjenice. Morate pročitati svaki paragraf oprezno zato što govore o tome koliko sredstava to iziskuje s vaše strane.

Spoznaja činjenice: Klauzule 3 i 7 su važne zato što svaka sadrži vašu spoznaju činjenice. Morate pročitati svaki paragraf oprezno zato što govore o tome koliko sredstava to iziskuje s vaše strane.

Odšteta: Klauza 10 zahtijeva od vas da obeštetite i držite organizatora bezazlenim u optužbama koje mogu biti podnesene protiv organizatora u određenim okolnostima. Ovo može dovesti do raznih rizika, odgovornosti, obaveza i zakonskih obaveza prema vama i organizator može tražiti isplatu od vas ovisno o količini ovih tvrdnji.

Odšteta: Klauza 10 zahtijeva od vas da obeštetite i držite organizatora bezazlenim u optužbama koje mogu biti podnesene protiv organizatora u određenim okolnostima. Ovo može dovesti do raznih rizika, odgovornosti, obaveza i zakonskih obaveza prema vama i organizator može tražiti isplatu od vas ovisno o količini ovih tvrdnji.

Odšteta: Klauza 10 zahtijeva od vas da obeštetite i držite organizatora bezazlenim u optužbama koje mogu biti podnesene protiv organizatora u određenim okolnostima. Ovo može dovesti do raznih rizika, odgovornosti, obaveza i zakonskih obaveza prema vama i organizator može tražiti isplatu od vas ovisno o količini ovih tvrdnji.