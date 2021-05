Red Bull Campus Clutch | Kako sastaviti odličan Valorant tim?

Ako želiš biti Lurkers, moraš znati svaki centimetar mape. Istovremeno, to je tvoje najveće oružje i prednost u odnosu na druge.

Ako želiš biti Lurkers, moraš znati svaki centimetar mape. Istovremeno, to je tvoje najveće oružje i prednost u odnosu na druge.

Ako želiš biti Lurkers, moraš znati svaki centimetar mape. Istovremeno, to je tvoje najveće oružje i prednost u odnosu na druge.

- ako je tvoj tim već nekoliko borbi završio na isti način, tvoji protivnici ponovno očekuju jednak potez. Da se ​​ovaj scenarij ne bi dogodio, zbuni protivnike i pronađi novi put do uspjeha. Najprikladniji agenti za ovu vrstu igre je

Samo znajući gdje su tvoji protivnici na mapi, automatski znaš s koje strane ih treba napasti. Ali, također moraš biti kreativan - ako je tvoj tim već nekoliko borbi završio na isti način, tvoji protivnici ponovno očekuju jednak potez. Da se ​​ovaj scenarij ne bi dogodio, zbuni protivnike i pronađi novi put do uspjeha. Najprikladniji agenti za ovu vrstu igre je Omen, najviše zbog sposobnosti teleportiranja.

Samo znajući gdje su tvoji protivnici na mapi, automatski znaš s koje strane ih treba napasti. Ali, također moraš biti kreativan - ako je tvoj tim već nekoliko borbi završio na isti način, tvoji protivnici ponovno očekuju jednak potez. Da se ​​ovaj scenarij ne bi dogodio, zbuni protivnike i pronađi novi put do uspjeha. Najprikladniji agenti za ovu vrstu igre je Omen, najviše zbog sposobnosti teleportiranja.