Red Bull Cliff Diving | Hunt i Iffland ponovno prvaci cjelokupne serije!

Za Garyja je to bio deveti Red Bull Cliff Diving trofej u 12 sezona, dok je Rhiannan ponosno pokupila svoju petu titulu zaredom.

"Osjećaj je odličan" , izjavio je Hunt koji je još jednom odradio savršeni skok za koji je dobio ocjenu 10. "Ove je godine borba bila žestoka. Stajao sam na platformi i znao da moram izvesti nešto spktakularno. I jesam, bio je to savršeni skok!"

"Osjećaj je odličan" , izjavio je Hunt koji je još jednom odradio savršeni skok za koji je dobio ocjenu 10. "Ove je godine borba bila žestoka. Stajao sam na platformi i znao da moram izvesti nešto spktakularno. I jesam, bio je to savršeni skok!"

Ovo natjecanje svake godine obilježi hrpa nevjerojatnih skokova. Tako je bilo i ove. No, u ukupnom poretku, Hunt je jednostavno bio klasa iznad svoje konkurencije jer je do pobjede stigao unatoč tome što mu je najbliži izazivač, Constantin Popovici , također odradio savršeni skok s ocjenom 10. Rumunj je po treći put ove sezone završio kao viceprvak , ispred sunarodnjaka Catalina Prede .