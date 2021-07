Intervju | Prva tinejdžerica na pobjedničkom postolju o skokovima i strahu

Svjetskog prvenstva. Samo pet etapa kasnije, s napunjenih 18 godina, Kolumbijka se u lipnju 2019. prvi put popela na pobjedničko postolje i tako postala prva tinejdžerica kojoj je to pošlo za rukom. To drugo mjesto iza

Zaista sam jako sretna. Prošle su dvije godine otkako smo se natjecali, tako da sam sretna što smo se vratili i što je cijela Cliff Diving obitelj ponovno na okupu. To je stvarno poseban osjećaj koji me istovremeno čini nervoznom zbog natjecanja.

Zaista sam jako sretna. Prošle su dvije godine otkako smo se natjecali, tako da sam sretna što smo se vratili i što je cijela Cliff Diving obitelj ponovno na okupu. To je stvarno poseban osjećaj koji me istovremeno čini nervoznom zbog natjecanja.

Zaista sam jako sretna. Prošle su dvije godine otkako smo se natjecali, tako da sam sretna što smo se vratili i što je cijela Cliff Diving obitelj ponovno na okupu. To je stvarno poseban osjećaj koji me istovremeno čini nervoznom zbog natjecanja.

Da, spremna sam i osjećam se tako. Imali smo dosta vremena za trening, ali sam nervozna i uplašena zbog toga. Mislim da će biti sve u redu. Bit će. Sigurno nas čeka zanimljiva natjecateljska sezona, u to sam uvjerena.

Da, spremna sam i osjećam se tako. Imali smo dosta vremena za trening, ali sam nervozna i uplašena zbog toga. Mislim da će biti sve u redu. Bit će. Sigurno nas čeka zanimljiva natjecateljska sezona, u to sam uvjerena.

Da, spremna sam i osjećam se tako. Imali smo dosta vremena za trening, ali sam nervozna i uplašena zbog toga. Mislim da će biti sve u redu. Bit će. Sigurno nas čeka zanimljiva natjecateljska sezona, u to sam uvjerena.

Da, ponosim se sobom što sam ovdje. Ali zapravo ne mislim da netko ima veće šanse za pobjedu ako ima više iskustva. Mislim da se ne radi o tome. Sve je do treninga i pripreme za natjecanje. Tako da mislim da je dobro biti najmlađa, ali također mislim da ta titula nosi određenu odgovornost.

Da, ponosim se sobom što sam ovdje. Ali zapravo ne mislim da netko ima veće šanse za pobjedu ako ima više iskustva. Mislim da se ne radi o tome. Sve je do treninga i pripreme za natjecanje. Tako da mislim da je dobro biti najmlađa, ali također mislim da ta titula nosi određenu odgovornost.

Da, ponosim se sobom što sam ovdje. Ali zapravo ne mislim da netko ima veće šanse za pobjedu ako ima više iskustva. Mislim da se ne radi o tome. Sve je do treninga i pripreme za natjecanje. Tako da mislim da je dobro biti najmlađa, ali također mislim da ta titula nosi određenu odgovornost.

Ima još skakača i skakačica mojih godina koje se žele natjecati, a ja sam dokaz da je to moguće. Trebamo više mladih u prvenstvu. Dobar je osjećaj što sam najmlađa.

Ima još skakača i skakačica mojih godina koje se žele natjecati, a ja sam dokaz da je to moguće. Trebamo više mladih u prvenstvu. Dobar je osjećaj što sam najmlađa.

Ima još skakača i skakačica mojih godina koje se žele natjecati, a ja sam dokaz da je to moguće. Trebamo više mladih u prvenstvu. Dobar je osjećaj što sam najmlađa.