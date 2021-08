Red Bull Cliff Diving | Pet zanimljivosti iz Mostara!

Red Bull Cliff Diving avantura u Mostaru započela je na poseban način, a sigurni smo da je to samo najava za ono što tek slijedi. Na mostarski su aerodrom skakači i skakačice doputovali

Ipak, nije to lako kako se čini. Skokovi koji su održani s

Tradicija skokova sa Starog mosta koji se nalazi na UNESCO-vom popisu Svjetske baštine seže unazad do

Sagrađen u 16. stoljeću, čuveni most se graciozno izdiže iznad smaragdne vode rijeke Neretve, spajajući

