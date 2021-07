Red Bull Cliff Diving | Kako pobijediti strah od visine?

Ako želiš postati cliff diver svjetske klase, postoji samo jedan pravi način za to - voli taj sport toliko da si spreman promijeniti život i od te malene platforme napraviti svoj ured, pozornicu, dom...

Ipak, nije lako doći na Red Bull Cliff Diving pozornicu. A oni koji to uspiju, moraju naučiti puno o psihologiji straha.

, navikli smo da određujemo udaljenost na horizontalnoj ravnini. Činimo to po cijeli dan, dok hodamo, vozimo bicikl ili auto. Ali, kad pogledamo prema dolje, priča se mijenja jer naše oči ne mogu procijeniti poziciju tla prema visini na kojoj se nalazimo. Mozak nije siguran kojem signalu vjerovati. Zato se često osjećamo čudno dok gledamo prema dolje s velike visine.

U jednom trenutku se ta znatiželja spoji s hrabrošću. Neki su se skakači počeli natjecati na visinama od jednog, tri pa do deset metara.

Orlando Duque and Jonathan Paredes

, a za većinu njih to predstavlja proces.

Često se skakačima postavlja pitanje: što se tu ima voljeti? Publika, kratki, ali slatki trenuci leta, navala adrenalina nakon uspjeha? Apsolutno! Ali, sve ostalo što ide uz to nešto je što većina ljudi smatra prilično... Pa, neugodnim. Visina i izloženost. Napetost i čekanje. Iznad svega,

Gary Hunt voli žonglirati. U stvari, čini to pred skoro svaki skok. To je njegov način kontrole stresa, smirivanja živaca i fokusiranja.

U većini slučajeva, skakač će planirani skok prvi put izvesti dan prije samog natjecanja. Jako je malo prilika za trening na toj visini. Osim toga, svaka lokacija je drugačija. Prije natjecanja uvijek postoji dan za zagrijavanje, kad skakači imaju priliku isprobati svoje skokove. Kako onda uvježbavaju skok koji ne mogu izvesti 'kod kuće' na treningu? Podijele skok na tri dijela - ulazak i pristup, glavni dio skoka i izlazak/doskok, sve s visine od 10 metara. Zatim ih slože kako bi dobili kompletan skok i, s obzirom na to da zapravo nemaju vremena za razmišljanje, dopuste mišićnoj memoriji da ih vodi.

Brzo pokušaj ovo: ako u rukama imaš telefon, otvori novu poruku, a zatim zatvori oči i počni tipkati tekst. Velika je šansa da si sve dobro napisao. To je mišićna memorija. Skakači rade istu stvar, vrteći se u zraku dok padaju brzinom od skoro

Ne vjeruješ? Brzo pokušaj ovo: ako u rukama imaš telefon, otvori novu poruku, a zatim zatvori oči i počni tipkati tekst. Velika je šansa da si sve dobro napisao. To je mišićna memorija. Skakači rade istu stvar, vrteći se u zraku dok padaju brzinom od skoro 90 km/h . Zapravo, neki dijelovi skoka se toliko oslanjaju na mišićnu memoriju i nevizualnu percepciju da skakači čak zatvaraju i oči.

. Ljubazno i srdačno sam se predstavio i upitao je li u redu da budem tamo - pogledao me u oči i rekao: meni svejedno".

Malo je ljudi provelo toliko vremena na skakaonici, a da s nje nije skočilo, kao Dean Treml . Novozelanđanin je glavni fotograf Red Bull Cliff Divinga još od početaka prvenstva davne 2009. godine. Kad smo ga pitali o ponašanju i emocionalnom stanju skakača u posljednjim trenucima prije skoka, malo je razmislio. "Uvijek provjerim sa skakačem je li u redu da budem na platformi i oni gotovo uvijek kažu da. Poljski skakač Kris Kolanus je vrlo koncentriran i tih, recimo. Drugi su opušteniji. Sjećam se kad sam prvi put bio na platformi s vrlo mladim Orlandom Duqueom . Ljubazno i srdačno sam se predstavio i upitao je li u redu da budem tamo - pogledao me u oči i rekao: meni svejedno".

No, ono što kod većine skakača možda i najviše iznenađuje je to što vrlo mali broj njih o sebi razmišlja kao o obožavateljima adrenalina ili tragačima za uzbuđenjima - zapravo, u ovom sportu jednostavno ima previše rizika za ljude s takvim načinom razmišljanja.

