Priča o Red Bull Dance Your Style natjecanju 2019. kroz soundtrack listu!

Nakon što se globalno natjecanje u uličnim plesovima vratilo i uvelo nas u novu sezonu na novoj lokaciji - TikTok-u na kojem su plesači diljem svijeta imali priliku pokazati svoje plesne vještine, a široka publika i dalje može glasati za svoje favorite, odlučili smo te podsjetiti na soundtrack listu koja je obilježila prošlogodišnje izdanje ovog poznatog natjecanja.

I dok su natjecatelji u ovogodišnjem audicijskom formatu imali priliku zadiviti publiku na samo jednu pjesmu - Get Loose Now - Black Eyed Peas, krenimo sad u naslove pjesama koji savršeno opisuju Red Bull Dance Your Style 2019. godine.

Living La Vida Loca

U klasičnom Red Bull Dance Your Style formatu natjecanja, DJ vrti mainstream hitove, klasiku i tajna iznenađenja iz svoje glazbene škrinje. Rezultat toga su zanimljive kombinacije plesnih stilova i glazbe koje obično ne idu zajedno, ali izazivaju plesače da pokažu najbolje što znaju.

Red Bull Dance Your Style © Murad Abaza/Red Bull Content Pool

Dilemma

Ti odlučuješ tko će pobijediti. S druge strane, to također znači si odgovoran i za one koji ispadaju. Just sayin'...

Kroz široku paletu nevjerojatnih plesača, izbor nije lak, kakva dilema...

Red Bull Dance Your Style © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Black or White

Ovo je natjecanje koje ne poznaje granice - svi su dobrodošli!

Red Bull Dance Your Style © Philipp Schuster

Love Is In The Air

Na Red Bull Dance Your Style natjecanju vodi se opasna borba, a energija je nevjerojatna. Plesači pokušavaju nadmudriti protivnika, izazivaju ih složenim i virtuoznim rutinama, ali također ukazuju na pogreške koje suci trebaju vidjeti. Ipak, ljubav prema plesu i kolegama jača je od svega...

Red Bull Dance Your Style © Philipp Schuster

Nevjerojatna je ovo kombinacija zabave i borbe. Joflow, hip-hop dancer at Dance Your Style Austrija

Let's Talk About Sex

Suprotno uvriježenom mišljenju, stil uličnog plesa može biti nečuveno seksi, pogotovo kad su u igri stilovi poput voguinga, whackinga i dancehalla.

Red Bull Dance Your Style © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Harder, Better, Faster, Stronger

Prema riječima plesača, publika je jako uključena u Red Bull Dance Your Style natjecanju i njihova reakcija je trenutna i iskrena. To dodatno motivira plesače i tjera ih da pokažu baš sve što znaju...

Red Bull Dance Your Style u Parizu © Little Shao/Red Bull Content Pool

Don't Stop Till You Get Enough

Kad je završi natjecanje i okrunimo pobjednika, zabava nije gotova...

Red Bull Dance Your Style Japan 2019 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Take My Breath Away

Čak i ako svi osjećaju ovo natjecanje kao veliki party, plesači ipak žele pobijediti. Kako ne postoji stručni žiri, nego stotine pojedinaca koji donose odluku, plesači se ne mogu osloniti samo na tehničku finoću i vještine kako bi kući odnijeli naslov, već trebaju oduševiti publiku. Kad publika osjeti njihovu radost i energiju, postat će pobjednici.

Red Bull Dance Your Style © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Me Against The Music

Izazov broj jedan za natjecatelje definitivno je odabir glazbe, koji se razlikuje od onoga na koji su navikli plesati. Ključ je u tome da se ne boriš protiv glazbe već da kroz nju pokažeš najbolje što znaš.

Red Bull Dance Your Style © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)

Everybody Dance Now nije službeni naslov hita C&C Music Factoryja, ali mnogi ljudi misle suprotno, zbog čega bi ovaj hit mogao poslužiti kao himna Red Bull Dance Your Stylea. Ni u jednom drugom plesom natjecanju publika ne pleše i ne diše toliko s natjecateljima kao ovdje... pa čak i virtualno...

Red Bull Dance Your Style © Jordan Nicholson/Red Bull Content Pool