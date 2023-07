Red Bull Four 2 Score dobio svog hrvatskog pobjednika!

Ljubitelji malog nogometa ove subote u Zagrebu definitivno su došli na svoje. Sjajni potezi, vješta taktika i ludi preokreti obilježili su hrvatsko izdanje Red Bull Four 2 Score turnira na Kegliću, kroz čak 43 odigrane utakmice u jednom danu.

Participants © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool

Bili su to dvoboji 4 na 4, svaki po deset minuta, bez golmana među stativama. Ograde od kojih se lopta smjela odbijati predstavljale su dodatni izazov, a posebno uzbudljivo bilo je na početku i na kraju utakmica, jer tada su golovi vrijedili dvostruko.

"R ed Bull Four to Score je stvarno zanimljiv koncept. Rekao bih da nudi puno više nego klasični turnir. Nudi puno više draži, puno više neizvjesnosti. Samim time što možete dobiti za jedan gol dva boda u zadnjoj i prvoj minuti utakmice, to daje jednu dimenziju koju klasični turniri nemaju. Čak i ako netko vodi tri razlike, u zadnjoj minuti ako dobije gol utakmica se zakovitla i sve je otvoreno do posljednje sekunde ," kaže sportski komentator Filip Brkić koji je s velikim zanimanjem pratio akciju na terenu.

Uzbudljivo je bilo već u skupinama, u kojima se 25 timova borilo za 16 mjesta koja vode u nokaut fazu natjecanja. Nakon toga uslijedile su neizvjesne utakmice na ispadanje. U njima su zaista odlučivale nijanse, na putu prema polufinalu u kojem su se našli timovi No Name, Zaprešić, Quebrada la Honda i Trnje City.

Tim Quebrada la Honda na kraju je osvojio treće mjesto, a u velikom finalu snage su odmjerili No Name i Zaprešić te je titula pripala momčadi koja sebe skromno opisuje kao ekipu bez imena, no zato je na terenu pokazala da ima pregršt karaktera.

" Strpljivo smo igrali. Pokušali smo svaku pobijediti do zadnje sekunde. Dosta smo išli na preokrete kad smo gubili. Dali smo sve od sebe i isplatilo se, " poručuju iz tima No Name nakon velikog trijumfa u finalu.

Za pobjednika hrvatskog Red Bull Four 2 Score turnira novi izazov na rasporedu je već u kolovozu kad će odmjeriti snage sa svjetskom elitom na globalnom finalu u Leipzigu.

Tamo će u trening centru RasenBallsport Leipziga naš tim igrati s pobjednicima turnira iz različitih dijelova svijeta, od Nizozemske, Brazila i Engleske do Maldiva, Paname i Sjedinjenih Američkih Država. Bit će to još jedna malonogometna poslastica, u kojoj će zasigurno i hrvatski Red Bull Four 2 Score majstori igrati značajnu ulogu.