Hrvatska ima novog Red Bull Four 2 Score pobjednika!

U Zagrebu su igrali jednako impresivno, što je došlo do izražaja već u četvrtfinalu, kada su izbacili iz natjecanja prošlogodišnje pobjednike, tim 'No Name'. Dogodilo se to zahvaljujući zlatnom golu Tonija Pinčana. Zabio ga je nakon prekrasnog driblinga, što je bio i najljepši potez viđen na Kegliću.