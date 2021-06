VIDEO | Austrijska avantura Red Bull Racing i Scuderia AlphaTauri tima!

tim odlučili su vozače poslati na posebnu avanturu koja ih vodi do najdraže im staze u Austriji. Kako doći do nje? Čamcem, terencem i mužnjom krava... OK, sad tek ništa nije jasno...

Red Bull Racing Honda i Scuderia AlphaTauri tim odlučili su vozače poslati na posebnu avanturu koja ih vodi do najdraže im staze u Austriji. Kako doći do nje? Čamcem, terencem i mužnjom krava... OK, sad tek ništa nije jasno...

Red Bull Racing Honda i Scuderia AlphaTauri tim odlučili su vozače poslati na posebnu avanturu koja ih vodi do najdraže im staze u Austriji. Kako doći do nje? Čamcem, terencem i mužnjom krava... OK, sad tek ništa nije jasno...