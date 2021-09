Red Bull RapLika | Mleeksah o konkurenciji, planovima i cilju na natjecanju

, freestyler koji je na Red Bull RapLika natjecanju debitirao 2019. godine, osvojio srca publike i došao do finala u kojem mu je titulu ipak preuzeo aktualni državni i regionalni prvak - Tzre. No, Mleeksah se ne predaje. Sprema li ove godine napad na titulu, što misli o konkurenciji i što nam je to najavio? Saznaj niže...

Mislim da sam ljudima drag općenito (haha), ne znam zašto, ali izgleda da jesam. Nazovimo to 'stage presence'. Kad sam skužio da ljudi vole to što im 'osvajam srca' sam samo nastavio jako dalje. Naravno humor na maksimum, tj. koliko je to moguće.

Mislim da sam ljudima drag općenito (haha), ne znam zašto, ali izgleda da jesam. Nazovimo to 'stage presence'. Kad sam skužio da ljudi vole to što im 'osvajam srca' sam samo nastavio jako dalje. Naravno humor na maksimum, tj. koliko je to moguće.

Mislim da sam ljudima drag općenito (haha), ne znam zašto, ali izgleda da jesam. Nazovimo to 'stage presence'. Kad sam skužio da ljudi vole to što im 'osvajam srca' sam samo nastavio jako dalje. Naravno humor na maksimum, tj. koliko je to moguće.