Tko će rasplesati ekipu na RNB Confusion afterpartyju Red Bull Raplike?

Pravim imenom Emir Alagić neizostavan je dio svakog finala Red Bull Raplike u BiH, a posebno je popularan u Tuzli, gdje je u suradnji s DJ Merakoonom pokrenuo RNB/hip-hop/trap event Brown Sugar RnB. Danas organizira evente od Banja Luke do Sarajeva, a jako dobro zna i kako rasplesati publiku u Zagrebu.

