Red Bull X-Alps | Povratak najteže avanturističke utrke na svijetu!

Direktor utrke Ulrich Grill kaže: “Veoma sam uzbuđen što mogu objaviti da se otvaraju prijave za utrku 2023. Uspješni kandidati ne samo da moraju biti dobri trkači i planinari sposobni pješačiti stotine kilometara, već također moraju imati sve potrebno za suočavanje s ozloglašenim uvjetima ove epske utrke. To je pravi test tijela i uma.”

od 1. srpnja do 31. kolovoza 2022.

Ako želiš testirati svoje granice, prijavi se na utrku! Nije važno jesi li profesionalac, ovo natjecanje zahtijeva više od fizičke spreme. Moraš biti dobar poznavatelj planina, biti upoznat s planinarskim avanturama, a najvažnija stvar je mentalna snaga koja će te voditi kroz razne izazove. Vrijeme je da testiraš svoje granice u avanturi od 1000 kilometara koja obuhvaća pješačenje, trčanje te let preko predivnih, ali opasnih Alpa.

