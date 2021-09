Gardner u Silverstoneu ostvario važan trijumf u borbi za titulu!

Bila je to utrka u kojoj Australac nije startao u prvom startnom redu, no brzo se probio pokraj timskog kolege Raula Fernandeza, a onda je još prošao Navarra i Lowesa. Uslijedio je žestoki duel za pobjedu s Marcom Bezzecchijem koji je trajao sve do posljednjeg kruga, no Remy je bio taj koji je na kraju prvi prošao ciljem.