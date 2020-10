Rječnik za početnike MTB slopestyle trikova!

ili druge bajkere koji vješto izvode trikove? Prati sad dalje - gledaš ih kako lete zrakom, okreću bicikle i tijela, a uz to čuješ komentatore kako uzbuđeno viču: "Pogledaj onaj Backflip Double Barspin!" ili "To je prvi Cash Roll Tailwhip na svijetu!" - a ti apsolutno nemaš pojma o čemu govore?

Backflip

Barspin

Barspin je uglavnom ono što i piše - okretanje šipke. Vozač odbacuje upravljač u punoj rotaciji (360º) prije nego što ga ponovno uhvati. Oni najbolji mogu to učiniti i do pet puta, a jedan od najpoznatijih sportaša u ovim kombinacijama je

Can-Can

kralj je One-Footed Can trika, pogledaj ga u videu!

Pomalo nalik na plesni pokret, ali izveden na biciklu. Znači ovako, Can-Can je pokret u kojem vozač makne nogu s pedale i nogom prebaci gornju šipku. Brandon Semenuk kralj je One-Footed Can trika, pogledaj ga u videu!

Cash Roll

Ovaj trik, koji je na brdskim biciklima proslavio Nicolai Rogatkin, gotovo je jednako teško odraditi kao i objasniti, ali u osnovi radi se o okretu od 180º pa backflipu do 180º.

Cork