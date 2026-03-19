Zadar je u zadnjih 12 godina svjedočio brojnim uzbudljivim duelima na samom vrhu poretka Wings for Life World Run utrke. U jednom takvom duelu pobijedio je s istrčanih 56,35 km Dejan Patrčević, što je bilo samo pola kilometra više od drugoplasiranog Dejana Radanca. Dogodilo se to 2016. godine, kada je naš poznati Ironman triatlonac dokazao da se može bez problema nadmetati s ultramaratoncima u njihovom sportu.

Deset godina kasnije Patrčević se više ozbiljno ne natječe na prestižnim utrkama. No, ostao je dio sporta kao profesionalni trener koji u sklopu svog Adriatic Coachinga pomaže rekreativcima i sportašima ostvariti željene sportske ciljeve. Između ostalog, Dejan je uvijek spreman pripremati natjecatelje za Wings for Life World Run, za koji smatra da je najvažnije postaviti realan cilj prije nego što treniranje uopće krene.

Dejan Patrčević © [unknown]

Wings for Life World Run je humanitarna utrka, ali je i dalje utrka. Ima natjecateljski karakter za svakog tko sudjeluje i tako joj treba pristupiti. No, prvo i osnovno je postaviti cilj. Treba ga postaviti na vrijeme, po mogućnosti mjesecima prije utrke. Mora biti mjerljiv, realan i sasvim individualan. Dejan Patrčević

"Ljudi obično griješe tako što previše forsiraju kroz treninge. Zbog toga se nepotrebno potroše. Ako krećeš od nule i želiš pretrčati 21 kilometar, to je jako zahtjevan cilj. Potrebno je najmanje 6 mjeseci da se za to spremiš na pravi način. Netko bi to doduše mogao ostvariti na temelju talenta, ali takvo forsiranje može imati dugoročno štetne posljedice na zdravlje."

Sudionik Svjetskog prvenstva u Ironmanu iz 2008. i 2009. godine vjeruje da je uvijek dobra odluka posavjetovati se sa stručnom osobom prije nego kreneš loviti vlastite rekorde. "Stručnjak će te poduprijeti u tvojoj ideji ili korigirati ako ideja nije dobra. Reći će ti je li 20 istrčanih kilometara na Wingsu dobra ideja, na temelju procjene tvojih mogućnosti. Ne treba se kockati sa zdravljem. Godine idu. Ako se ne uspije ove godine dolazi sljedeća. Ideja Wings for Life World Runa je vječna, ali mi smo ti koji se mijenjamo i moramo paziti na zdravlje i vlastitu dugovječnost."

"Kada si ti pripremljen onda više nema granica. Onda odlučuje isključivo glava. Ja kada sam pobijedio 2016. godine nisam imao ni pola istrčane kilometraže kao konkurencija, ali sam mudrim treniranjem došao do nivoa potrebnog za osvajanje prvog mjesta," prisjetio se Dejan, a zatim je i podijelio neke ideje vezane za plan treninga za ovakvu napornu utrku: "Trčanje je cjeloviti trening, svi mišići rade. Nije potrebno dodati neki poseban trening snage za vrijeme priprema. Bitno je samo raditi na funkcionalnosti tijela. Važna je mobilnost, kao i opseg pokreta. Preporučujem treniranje core mišića uz puno trčanja. Tu su u zadnje vrijeme i moderni stacionarni bicikli koji također mogu pomoći za pripremu ovakvih utrka. Tehnologija treniranja se stalno razvija."

Što se prehrane tiče, dovoljno je donositi razumne odluke.

"Ja sam pobijedio s neobičnom prehranom. Pojeo sam pet jaja prije starta. Naravno, postoje različiti tipovi prehrane koji mogu dovesti do željenih rezultata. O zdravim postulatima se već puno toga zna. Pa tako svi znaju da je zobena kaša dobra za sportaša, a nije dobro jesti ražnjiće ili ćevape prije starta. No, prehrana sigurno nije prevaga kao što može biti kvalitetan trening. Bitan je samo unos kalorija. Kad puno treniraš stvarno moraš i jesti," naglašava Patrčević koji trkačima kao dodatke prehrani preporučuje L-karnitin, koenzim Q10 i proteinski izolat.

Dejan Patrčević © Predrag Vučković

Dejan ima savjet i za pristup samoj utrci.

"Na dan utrke treba se što više odmarati. Ne smiješ previše hodati ni ne trebalo previše stajati prije starta. Ako ciljaš ozbiljnu kilometražu, moraš opušteno pristupiti utrci. Ti kad si pod stresom zbog toga najčešće krećeš previše brzo. Tako doslovno uništavaš svoj potencijal za napraviti nešto veće na utrci." Za utrku 10. svibnja Patrčević si je ove godine postavio ambiciozan cilj. Želi pripremati čitave Wings for Life World Run timove kako bi bili uspješni u Zadru, bilo da se radi o tvrtkama i njihovim zaposlenicima ili o drugim entuzijastičnim kolektivima.

Wings For Life World Run - Zadar - 2025 © Marjan Radović

"Najlakše se motivirati za Wings for Life World Run ako si dio grupe. To je i prilika za razvijanje ljudskih odnosa koji su danas posebno vrijedni. Moja je pak uloga stručna podrška. Stvaramo pobjednički tim, ali s posebnom pažnjom na zdravlje i dugovječnost," zaključuje Dejan koji će sa zanimanjem pratiti nastupe svojih rekreativaca, ali i onih na vrhu poretka na Wings for Life World Run utrci u 2026. godini.