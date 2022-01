Jedini hrvatski ledolomac koji zna tajnu svladavanja Ice Cross prepreka

5 SECONDS WARNIIIING aaaaanddd GO!… Ove godine si primijetio koliko je bitan start utrka Formule 1 koje traju do dva sata, a u borbi ledenim stazama do

5 SECONDS WARNIIIING aaaaanddd GO!… Ove godine si primijetio koliko je bitan start utrka Formule 1 koje traju do dva sata, a u borbi ledenim stazama do minute start može biti presudan dio utrke. Kako bi istrenirao brzinu svojih reakcija možeš koristiti upravo vježbe koje koriste i vozači Formule 1, jer sve što ti je potrebno su dvije teniske loptice i netko tko će ti ih bacati dok ti održavaš svoj fokus i pokušavaš reagirati što brže.

Što brže startaš to su šanse za pobjedu veće i na tebi je 'samo' očuvati poziciju… Ok, nije tako jednostavno, ali uz sljedeće savjete imaš puno veće šanse.

Vrijeme je da iskoristiš brzinu svoje reakcije i kreneš punom snagom, a to ćeš najbolje istrenirati tako da uzmeš svoje klizaljke i kreneš sa serijama, ne trbušnjaka ili sklekova nego

Vrijeme je da iskoristiš brzinu svoje reakcije i kreneš punom snagom, a to ćeš najbolje istrenirati tako da uzmeš svoje klizaljke i kreneš sa serijama, ne trbušnjaka ili sklekova nego efikasnosti starta na ledu . Zauzmi zamišljenu startnu liniju na omiljenom klizalištu, postavi se u idealnu startnu poziciju i na znak kreni punom snagom sljedećih dvadeset ili trideset metara nakon čega nastavi 'jedriti' ledom i odmarati za sljedeći pokušaj još bržeg i boljeg starta.

Čestitam! Brzinom reakcije i efikasnim startom ostavio si ostale protivnike u prašini iza sebe, ali tek sad dolazi pravo vrijeme za pokazati klizačko znanje. Ispred tebe je prva prepreka, točnije više njih jer dolaze u paru i ne možeš ih sve preskočiti. Cilj je proći prepreke na najbrži mogući način, a to je takozvano 'pumpanje'.

Zadnja prepreka prije kraja staze očekuje od tebe maksimalnu brzinu, dobar skok i doskok nakon kojeg ulaziš u ciljnu ravninu kao pobjednik utrke ! Sačuvaj koncentraciju iako se ciljni luk već vidi sa staze i nakon što imaš dovoljno brzine pripremi svoje tijelo na odskok s idealne pozicije kako umjesto na postolju ne bi završio na – leđima. Pozicija odskoka ovisi o tome kako će izgledati tvoj let, a kasnije i doskok. Kod doskoka pazi da ponovni kontakt s ledom što bolje amortiziraš jer nakon cijele utrke prednosti najgori trenutak za pad upravo je cilj.

Sve prepreke si uspješno odradio i očuvao prvu poziciju od početka do kraja – sad je vrijeme da daš sve od sebe i završiš utrku u stilu. U Ice Crossu nema opraštanja, protivnici se nalaze tik do tebe!

