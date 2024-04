Sebastien Ogier – legenda u Hrvatskoj lovi 100. WRC postolje!

Hrvatska će od 18. do 21. travnja ponovo svjedočiti spektakularnoj reli jurnjavi na lokalnim cestama. WRC po četvrti put dolazi u našu zemlju, s Thierryjem Neuvilleom, Elfynom Evansom i Adrienom Fourmauxom u lovu na važne bodove u borbi za naslov prvaka.

