Šime Fantela i njegovi treninzi ravnoteže koje možeš raditi i kod kuće!

Cijeli život smo na moru. Nama je bitan taj balans. Ti plešeš, održavaš ravnotežu sebe na brodu, u jednadžbi u koju ulaze vjetar i snaga tih jedara, odnosno koliko te vuku. Moraš to non-stop trenirati, mi smo na to naviknuti. Moraš se priviknuti na taj osjećaj. Nama je to dosta bitno i radimo na tom osjećaju već dugo.

Šime Fantela Sailing