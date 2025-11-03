Sinkovići jedva čekaju novu sezonu: Borit ćemo se za svaku sekundu!

Tri uzastopna zlata na Olimpijskim igrama, 6 svjetskih naslova, 7 europskih titula i pregršt pobjeda na utrkama Svjetskog kupa. Tako izgleda riznica trofeja braće Sinković, najboljih hrvatskih veslača svih vremena. Još nam je pred očima dramatična pobjeda u finalu Igara u Parizu u dvojcu na pariće iz 2024. godine, no Sinkovići ne žive na starim lovorikama. Zanima ih samo napornim treninzima održati se na svjetskom vrhu. Time su se vodili i u ovoj postolimpijskoj godini, u kojoj su udružili su snage s Antonom i Patrikom Lončarićem u četvercu bez kormilara. Bila je to četvrta različita disciplina u kojoj su Sinkovići odmjerili snage s najboljima na svijetu te se mogu pohvaliti osvojenim srebrom na Europskom prvenstvu u Plovdivu. Bila im je to deseta osvojena medalja na europskim prvenstvima.
"Jako smo dobro trenirali. Stvarno smo trenirali jako, ne kao da je postolimpijska sezona nego kao da je olimpijska sezona. Svi smo davali sve od sebe i na utrkama i na treninzima. Na to sam jako ponosan."
Martin Sinković se nadao dodatnoj medalji na Svjetskom prvenstvu u Šangaju, ali ona je izostala: "Mi smo se odlično psihički poklopili, stvarno smo dobro funkcionirati zajedno. No, tehnički se nismo uspjeli do kraja poklopiti. Imali smo dva vrhunska dvojca u čamcu, ali nismo uspjeli složiti i vrhunski četverac. Falilo je skupnosti. Vjerujem ipak da će se kad-tad nama vratiti to što smo tako dobro radili." Četverac bez kormilara izazovna je disciplina u kojoj su važni fizička snaga i izdržljivost, no još bitnije je pronaći savršen zajednički zaveslaj.
"U četvercu se četvorica moraju međusobno uskladiti i to je ono o čemu ovisi brzina. Ako se to postigne onda čamac plovi onako kako mi to želimo."
Iako su Sinkovići godinu proveli u žestokim treninzima, baš kao i svaku prethodnu, imali su priliku sudjelovati i u nekim vrlo zabavnim natjecanjima. Svakako je bila posebna Henley Royal regata na Temzi u kojoj su pobijedili u četvercu, a Golden Oar u Sydneyju također je bio avantura za sebe. U postsezoni Martin i Valent tradicionalno nastupaju i u samcima na Silver Skiffu u Italiji, a ove godine čeka ih dodatni uzbudljiv izazov na Azurnoj obali 22. i 23. studenog.
U 2026. godinu Sinkovići namjeravaju ući u vrhunskoj formi. Svjesni su na čemu trebaju raditi i gdje postoji prostor za napredak. "Plan je trenirati jako, kao da nemamo nijednu medalju iza sebe. Borit ćemo se za svaku sekundu ubrzanja i pokušat ćemo svaki zaveslaj odraditi najbolje što možemo," najavljuju Martin i Valent koji su već više od 15 godina među najboljima na svijetu i tamo namjeravaju ostati sve do Igara u Los Angelesu 2028. godine.