Sinkovići jedva čekaju novu sezonu: Borit ćemo se za svaku sekundu!

Tri uzastopna zlata na Olimpijskim igrama, 6 svjetskih naslova, 7 europskih titula i pregršt pobjeda na utrkama Svjetskog kupa. Tako izgleda riznica trofeja braće Sinković,

najboljih hrvatskih veslača svih vremena

. Još nam je pred očima dramatična pobjeda u finalu Igara u Parizu u dvojcu na pariće iz 2024. godine, no Sinkovići ne žive na starim lovorikama. Zanima ih samo napornim treninzima održati se na svjetskom vrhu. Time su se vodili i u ovoj postolimpijskoj godini, u kojoj su udružili su snage s Antonom i Patrikom Lončarićem u četvercu bez kormilara. Bila je to

četvrta različita disciplina

u kojoj su Sinkovići odmjerili snage s najboljima na svijetu te se mogu pohvaliti osvojenim

srebrom na Europskom prvenstvu

u Plovdivu. Bila im je to deseta osvojena medalja na europskim prvenstvima.