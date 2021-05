Sinkovići o svojim sezonama bez poraza: Moglo bi se ponoviti!

Biti nepobjediv san je svakog sportaša, a Sinkovići dobro znaju kakav je to osjećaj! Najbolji hrvatski veslači već

Biti nepobjediv san je svakog sportaša, a Sinkovići dobro znaju kakav je to osjećaj! Najbolji hrvatski veslači već više od čitavog desetljeća dominiraju u svakoj disciplini u kojoj nastupe, a uspjeli su u čak tri navrata ostvariti jedno od najtežih sportskih postignuća, odraditi kompletnu sezonu bez ijednog poraza .

Biti nepobjediv san je svakog sportaša, a Sinkovići dobro znaju kakav je to osjećaj! Najbolji hrvatski veslači već više od čitavog desetljeća dominiraju u svakoj disciplini u kojoj nastupe, a uspjeli su u čak tri navrata ostvariti jedno od najtežih sportskih postignuća, odraditi kompletnu sezonu bez ijednog poraza .

, gdje su sve do posljednjih 500 metara zaostajali za Litvancima Griškonisom i Ritterom, ali su sve preokrenuli silovitom završnicom i stigli do toliko željene olimpijske titule.

U 2016. godini legendarni dvojac kompletirao je svoju čudesnu priču još jednom sezonom bez ijednog poraza, s nova četiri zlatna odličja. Najteža utrka svakako im je bila u finalu Igara u Riju , gdje su sve do posljednjih 500 metara zaostajali za Litvancima Griškonisom i Ritterom, ali su sve preokrenuli silovitom završnicom i stigli do toliko željene olimpijske titule.

U 2016. godini legendarni dvojac kompletirao je svoju čudesnu priču još jednom sezonom bez ijednog poraza, s nova četiri zlatna odličja. Najteža utrka svakako im je bila u finalu Igara u Riju , gdje su sve do posljednjih 500 metara zaostajali za Litvancima Griškonisom i Ritterom, ali su sve preokrenuli silovitom završnicom i stigli do toliko željene olimpijske titule.

Osjećaj je fenomenalan, ali to stvarno nije lako. Svaku utrku se očekuje od tebe da budeš najbolji. Od protivnika svaki put netko drugi može iskočiti, a ti uvijek moraš biti u najboljem izdanju.

Osjećaj je fenomenalan, ali to stvarno nije lako. Svaku utrku se očekuje od tebe da budeš najbolji. Od protivnika svaki put netko drugi može iskočiti, a ti uvijek moraš biti u najboljem izdanju.

Osjećaj je fenomenalan, ali to stvarno nije lako. Svaku utrku se očekuje od tebe da budeš najbolji. Od protivnika svaki put netko drugi može iskočiti, a ti uvijek moraš biti u najboljem izdanju.

No, baš ove sezone Valent i Martin izgledaju najbliže ponavljanju tog velikog postignuća. Na

No, baš ove sezone Valent i Martin izgledaju najbliže ponavljanju tog velikog postignuća. Na Europskom prvenstvu u Vareseu uvjerljivo su trijumfirali ispred Talijana Loda i Vicina, da bi još impresivnije izgledali 1. svibnja na Jarunu , kad su deklasirali međunarodnu konkurenciju na regati Svjetskog kupa. Napredak u njihovom veslanju više je nego očit.

No, baš ove sezone Valent i Martin izgledaju najbliže ponavljanju tog velikog postignuća. Na Europskom prvenstvu u Vareseu uvjerljivo su trijumfirali ispred Talijana Loda i Vicina, da bi još impresivnije izgledali 1. svibnja na Jarunu , kad su deklasirali međunarodnu konkurenciju na regati Svjetskog kupa. Napredak u njihovom veslanju više je nego očit.