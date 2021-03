Sinkovići o tajni munjevitog ubrzanja u posljednjih 500 metara utrke!

Što se samog finiša tiče, važni su eksplozivnost, tehnika i snaga. Posade koje su eksplozivnije i snažnije, one mogu pojačati tempo zaveslaja u zadnjih 500 metara i ako to naprave efikasno, to će se pretočiti u brzinu. Međutim, tko tehnički nije dovoljno dobar, on ne može ubrzati čamac, jer tehnika mu to ne dozvoljava.