Sinkovići u punom treningu za Olimpijske igre: Odlučivat će detalji!

Bila je to svima čudna sezona i drago nam je da je završila pa da možemo početi razmišljati o sljedećoj. Finale Europskog prvenstva je bilo uzbudljivo. Ljudi su naviknuti na to da smo mi prvi i mi smo navikli biti prvi, ali nismo nimalo nezadovoljni tim srebrom. Možda smo mogli odveslati bolje u finalu, ali znamo u čemu je bio problem i vjerujem da ćemo to uspjeti popraviti. Međutim, nema mnogo onih u bilo kojem sportu koji su deset godina stalno među osvajačima medalja i to je velika stvar za nas.

Martin Sinković Rowing