Već zaboravljene novogodišnje odluke i one koje ih mogu zamijeniti!

OK, svi znamo da su novogodišnje želje i pozdravi neka vrsta klišeja. Ali, možda se i tu krije nešto vrijedno. Zapravo, želimo ti reći da nije bitno da li je neka odluka novogodišnja ili je nastala u utorak, ili nakon napornog treninga ili razgovora s frendom. Ono što je bitno je da ju ispuniš, ili jednostavnije - barem se potrudiš kako bi samome sebi dokazao da nešto možeš, održao razinu povjerenja prema sebi i usredotočio se na svoj napredak, jer želje koje svake godine nabrajamo nisu ništa drugo nego boljitak koji si želimo...

S obzirom na to da si svoju novogodišnju želju zaboravio već početkom ove godine, a to znamo jer da nije tako ne bi bio ovdje ;-), donosimo popis koji ih može zamijeniti. Krenimo!

Vježbat ću svaki dan!

Povremeno ću vježbati!

najčešće se nikad ne ostvare, a zato je važnije odrediti one

Da! Ovako ćeš već lakše izaći na kraj sa svojom odlukom. Visoko postavljeni početni ciljevi najčešće se nikad ne ostvare, a zato je važnije odrediti one lakše ostvarive koje će te motivirati i natjerati da nastaviš s vježbanjem. Hej, danas si odradio 10 sklekova, za dva dana ćeš ih lakše odraditi 15. A ako danas odlučiš odraditi 15 ili više, velika je vjerojatnost da ćeš odustati već na sedmom...

