Što te sve čeka u Wings for Life World Run startnom paketu?

Entuzijastični trkači svake se godine u Zadar iznova vraćaju zbog humanitarnog karaktera utrke i fantastične atmosfere uz koju je lako pomaknuti granice vlastite izdržljivosti, no tu su i startni paketi. Osim bib broja, u njima se nalaze i brojni pokloni službenih sponzora Wings for Life World Run utrke čija je zadaća (razmaziti svakog sudionika i) podići iskustvo trčanja na višu razinu.

Budući da je Wings for Life World Run utrka posebna po tome što se svuda u svijetu održava u isto vrijeme – što znači da će, primjerice, u Tokiju trkači startati u 20:00 sati, a u Chicagu u 06:00 ujutro, važno je da se sudionici utrke prilagode (klimatskim) uvjetima svoje vremenske zone. U Zadru utrka započinje startnim pucnjem u točno 13:00 sati , a s obzirom na to da je riječ o mediteranskom gradu s oko 2,500 sunčanih dana godišnje, sunce redovito prati i bodri trkače u Zadru na njihovom putovanju od Liburnske obale prema Šibeniku (i dalje…).

