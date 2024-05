Što nas sve još čeka u ovoj uzbudljivoj WRC sezoni?

Posebno impresivan bio je trijumf 40-godišnjeg Francuza na WRC Croatia Rallyju. Osmerostruki prvak svijeta neočekivanim je preokretom u Kumrovcu došao do svojeg 100. postolja u karijeri i još jednog vrijednog prvog mjesta. Jedini se može pohvaliti s dvije pobjede na hrvatskom asfaltu.

Posebno impresivan bio je trijumf 40-godišnjeg Francuza na WRC Croatia Rallyju. Osmerostruki prvak svijeta neočekivanim je preokretom u Kumrovcu došao do svojeg 100. postolja u karijeri i još jednog vrijednog prvog mjesta. Jedini se može pohvaliti s dvije pobjede na hrvatskom asfaltu.

Posebno impresivan bio je trijumf 40-godišnjeg Francuza na WRC Croatia Rallyju. Osmerostruki prvak svijeta neočekivanim je preokretom u Kumrovcu došao do svojeg 100. postolja u karijeri i još jednog vrijednog prvog mjesta. Jedini se može pohvaliti s dvije pobjede na hrvatskom asfaltu.

Da je Ogier moćan pokazao je i u Portugalu gdje je bez mnogo problema stigao do rekordne 6. pobjede u karijeri.

Da je Ogier moćan pokazao je i u Portugalu gdje je bez mnogo problema stigao do rekordne 6. pobjede u karijeri.

Da je Ogier moćan pokazao je i u Portugalu gdje je bez mnogo problema stigao do rekordne 6. pobjede u karijeri.

Nije to bio savršen vikend za Toyotu, ali drago mi je da smo barem mi osvojili odlične bodove.

Nije to bio savršen vikend za Toyotu, ali drago mi je da smo barem mi osvojili odlične bodove.

Nije to bio savršen vikend za Toyotu, ali drago mi je da smo barem mi osvojili odlične bodove.

Što se ranijih relija tiče, Kalle Rovanperä bio je najbolji u Keniji, a Esapekka Lappi u Švedskoj. No, pobjednik Monte Carla Thierry Neuville zapravo je taj koji zasad može biti posebno zadovoljan, jer uspio je izdržati sve izazove i nalazi se u odličnoj poziciji u poretku vozača...

Što se ranijih relija tiče, Kalle Rovanperä bio je najbolji u Keniji, a Esapekka Lappi u Švedskoj. No, pobjednik Monte Carla Thierry Neuville zapravo je taj koji zasad može biti posebno zadovoljan, jer uspio je izdržati sve izazove i nalazi se u odličnoj poziciji u poretku vozača...

Što se ranijih relija tiče, Kalle Rovanperä bio je najbolji u Keniji, a Esapekka Lappi u Švedskoj. No, pobjednik Monte Carla Thierry Neuville zapravo je taj koji zasad može biti posebno zadovoljan, jer uspio je izdržati sve izazove i nalazi se u odličnoj poziciji u poretku vozača...

Nema sumnje, novi sustav bodovanja učinio je predviđanje prvaka gotovo nemogućim. Podsjetimo, po novome se zasebni bodovi dodjeljuju za brzince od četvrtka do subote. Zatim se još posebno boduju brzinci u nedjelju, kao i posljednji Power Stage brzinac.

Nema sumnje, novi sustav bodovanja učinio je predviđanje prvaka gotovo nemogućim. Podsjetimo, po novome se zasebni bodovi dodjeljuju za brzince od četvrtka do subote. Zatim se još posebno boduju brzinci u nedjelju, kao i posljednji Power Stage brzinac.

Nema sumnje, novi sustav bodovanja učinio je predviđanje prvaka gotovo nemogućim. Podsjetimo, po novome se zasebni bodovi dodjeljuju za brzince od četvrtka do subote. Zatim se još posebno boduju brzinci u nedjelju, kao i posljednji Power Stage brzinac.