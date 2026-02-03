Red Bull Hardline je poznat kao najizazovnija downhill utrka brdskih biciklista na svijetu, koja spaja brutalni prirodni teren s ogromnim skokovima, strmim dropovima i neumoljivim tehničkim dionicama. Dizajnirana da predstavlja veće izazove za vozače od onih s kojim se suočavaju na tradicionalnoj stazi UCI Svjetskog prvenstva, staza se razvijala od svog nastanka 2014. godine u dolini Dyfi u Walesu, a sada uključuje drugo, jednako zahtjevno izdanje u Tasmaniji u Australiji.

Uoči utrke Red Bull Hardline Tasmania, koja se održava 7. i 8. veljače 2026. godine, donosimo vodič o tome što čini Red Bull Hardline dostojnim njegovog imena.

01 Epski vertikalni dropovi koji definiraju težinu staze Hardlinea

Staza Dyfi Valley je poznata po velikim dropovima © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

I velška i tasmanijska staza imaju više od 500 metra vertikalnog pada, a iako postoji mnogo vrtoglavih nagiba koje treba proći, tu su i neki strmi dropovi koje vozači moraju savladati dok se spuštaju niz planinu.

Nakon redizajniranja velške staze 2024. godine, vozači se više ne moraju suočavati sa šumovitim gornjim dijelom i mahovinom obraslim, klizavim kamenim padom koji je tokom godina ugrozio brojne vožnje na utrci, ali i dalje postoji mnogo dropova s ​​kojima se treba nositi.

Umjesto močvarne šume na početku staze, vozači se kreću po izloženoj planinskoj padini te ulaze u kanal koji ih izbacuje u uski, vijugavi dio staze obrubljen paprati, gdje bi pogrešno slijetanje moglo završiti neugodnim udarom u drvo.

Gornji dio tasmanske staze također sadrži vertikalne dropove za testiranje ovjesa. Dionica nazvana „Giant’s Steps” odmah stavlja stražnji amortizer na ozbiljno iskušenje te kulminira dropom od tri metra. No to je tek zagrijavanje za Cliff, strmu stijenu koja, iako ima relativno mali gap, vodi u strm pad od 10 metara do gotovo vertikalnog slijetanja, pri čemu je brzina ključna kako vozač ne bi odletio predaleko i snažno udario o dno.

02 Ogromni skokovi - vozači idu do krajnjih granica

Hannah Bergemann suočava se s velikim skokom na Hardline Walesu © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Ako vertikalni dropovi nisu dovoljan izazov, ogromni skokovi na obje staze dovoljni su da uplaše čak i najiskusnije vozače. Velška staza postavila je visoke standarde svojim kultnim road gapom, na kojem sudionici izvode slijepi skok prema slijetanja ispod, a sami su se skokovi tijekom godina samo dodatno povećavali.

Dva uzastopna skoka od 30 metara na sredini staze zahtijevaju od vozača ozbiljnu brzinu kako bi uopće preletjeli rub doskoka, dok je završni dio također prepun golemih dvostrukih skokova, uključujući Final Fly Off, odraz s balvana koji ih izbacuje u ciljno polje i pruža prvi pogled na ciljnu liniju.

Tasmania nema velike skokove, ali vozači provedu puno vremena u zraku © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Iako se australsko izdanje Hardlinea ne može natjecati sa svojim „starijim velškim bratom” po samoj veličini skokova, to nadoknađuje njihovim brojem, koji dolazi do izražaja u sredini staze, upravo kada je mliječna kiselina u rukama vozača dosegnula točku ključanja. Podijeljene linije u supercross dijelu omogućuju sportašima da dođu do zraka i pronađu najbržu rutu niz planinu, pritom dostižući brzine od gotovo 70 km/h, nakon čega stvari postaju još zahtjevnije.

Tasmanija također ima vlastiti road gap, dok je završno polje za 2025. godinu prošireno, sabijajući naizgled beskonačan niz golemih dvostrukih skokova i tabletop prepreku u obliku lopoča, nalik onoj u Walesu, prije nego što sve kulminira završnim skokom od 23 metra do cilja.

03 Neravan teren i nepredvidivo prianjanje testiraju ravnotežu i brzinu reakcije

Kamenite dionice u Walesu © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Iako možda "na papiru" ne oduševljavaju jednako kao dropovi i skokovi, tehnički dijelovi svake staze često su mjesto gdje se utrka dobija i gubi, s kamenim sekcijama, oštrim zavojima i izborom linije, što je sve sastavni dio održavanja tempa prije nego što se staze otvore na kraju.

Od samog starta, tasmanska i velška staza su prepune kamenja i nazubljenih stijena, koje uništavaju gume. Na stazi UCI Svjetskog prvenstva, ovo bi se smatralo elementom kamenite dionice, ali na Hardlineu je uobičajeno i predstavlja samo još jednu prepreku koju vozač mora proći dok pokušava ukrotiti stazu.

Kamenje prekriveno prašinom u Tasmaniji predstavlja veliki izazov © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

Najozloglašeniji tehnički dio velške staze je kamenita sekcija neposredno prije road gapa.

Australija ima svoju kamenitu sekciju na vrhu staze, a upravo je to mjesto gdje su utrka i sezona Jacksona Goldstonea propale 2024. godine nakon što je skrenuo sa staze i udario u drvo. Međutim, ni donji dijelovi nisu "laka šetnja".

04 Geologija nemilosrdno kažnjava greške

Prašina se u Maydena Bike Parku pretvara u klizavo blato nakon kiše © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

Nisu samo karakteristike staze teže od bilo čega što je dio UCI Svjetskog prvenstva, već i sami uslovi doprinose opasnosti staze. Za razliku od održavanih, glatkih staza alpskog biciklističkog parka, staze Dyfi Valley i Maydena Bike Park su izuzetno "sirove", a prirodni teren dolazi do izražaja.

U Walesu se to odnosi na nemilosrdni gornji dio s kamenitom podlogom, dok je neravni drugi dio prekriven kamenjem koje može polomiti kotače i karbonske okvire.

Geologija staze u Tasmaniji se mijenja tri puta na dužini od 2,8 kilometara, ali ona ima i stjenovitu, tvrdo zbijenu podlogu prekrivenu klizavim slojem mulja i pijeska. Okruženo visokim drevnim drvećem i paprati, prašumsko okruženje je jedna od najunikatnijih lokacija za vožnju na svijetu.

05 Zašto se čak i najbolji svjetski vozači muče na Hardlineu?

Staza u Walesu je poznata po nepredvidivim vremenskim prilikama © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Kao da sve ovo nije dovoljno teško, Majka Priroda može stvari dodatno pogoršati, a vrijeme na dan utrke doprinosi tome.

Red Bull Hardline Wales je sve to donio tokom godina, od sunčane 2021. do obilnih kiša 2017. godine, dok je finale otkazano 2023. godine zbog vjetra. Čak i ako finale počne u savršenim uvjetima, izložena priroda staze znači da se stvari mogu brzo promijeniti, mijenjajući stazu nakon svake vožnje.

Dok termin održavanja Red Bull Hardline Tasmania na kraju australskog ljeta znači da su uvjeti stabilniji nego na originalnoj utrci u Walesu, tropsko okruženje donosi vlastite izazove. U debitantskom izdanju džungla je gornji dio staze održavala rastresitim i blatnjavim, što je vozačima otežavalo postizanje trakcije na tehnički zahtjevnijim dijelovima. Taj se dio do 2025. godine učvrstio, čineći stazu još bržom. Kiša, međutim, može sve promijeniti, pretvoriti prašnjavi gornji sloj tla u mulj i učiniti da kamenje postane klizavo poput leda.

06 Kako gledati Red Bull Hardline uživo?

Red Bull Hardline Tasmania se održava 7. i 8. veljače, a finale je moguće gledati uživo putem priloženog playera ili stranice događaja na Red Bull TV .

Do tad pogledajte nevjerovatnu pobjedničku vožnju Jacksona Goldstonea u Tasmaniji 2025. godine.