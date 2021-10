Što gledati na Red Bull TV-u ovog Halloweena?

Explorers: Adventures of the Century The World's Most Adventurous Athletes 0

Beneath the Ice

Will Gadd

Što može biti strašnije od putovanja u ponor? U ovom zadivljujućem filmu, poznati penjač po ledu, Will Gadd , istražuje jedan od najnegostoljubivijih smrznutih krajolika na zemlji , duboko ispod grenlandskog ledenog pokrivača. Kretanja kroz mračne ponore i izvanzemaljski teren zasigurno će te prestrašiti.

'Explorers: Adventures of the Century'

Vulkani: čista opasnost. U sklopu serije 'Explorers: Adventures of the Century' , epizoda prikazuje tim istraživača koji se kreće na Vanuatu, maleni otok u južnom Pacifiku, kako bi se što više približili aktivnom vulkanu . Tamo se bore s otrovnim plinovima i zalutalom otopljenom lavom u pokušaju da se spuste u dublje krajeve zemlje. Pripremi se na apsolutni šok jer ovi ljudi stavljaju baš sve na kocku.

Pridruži se roniocu Klausu Thymannu koji pokušava pronaći drevni ljudski kostur potopljen negdje u meksičkom poluotoku Yucatan, regiji u koja nudi više nego što se na prvi pogled čini. Ako tražiš nešto nevjerojatno, ovaj film definitivno moraš pogledati. Kadrovi Thymanna koji pliva kroz uske špiljske dijelove u mutnoj vodi nisu za one slabog srca.

