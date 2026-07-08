Traži se: Stručnjak za društvene mreže

Tražimo kreativnu osobu u svijetu društvenih mreža, koja će svoje ideje pretvoriti u sadržaj koji će obogatiti naše digitalne kanale i društvene mreže.
Ako se pronalaziš u rečenici iznad, nastavi čitati dalje. Tražimo:
- Kreativnu osobu otvorenu za ideje koja voli scrollati 🤳
- Osobu kojoj je dobar video edit hobi i strast
- Osobu kojoj je engleski jezik poput materinjeg (hrvatski, također 😊)
- Dinamičnu osobu spremnu na iznenadne akcije, rad na eventima i poštivanje zadanih rokova
Tek ako se prepoznaješ u svim gore navedenim osobinama, pogledaj OGLAS ZA POSAO i prijavi se!