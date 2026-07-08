Posao social media
© redbullhr
Productivity

Traži se: Stručnjak za društvene mreže

CapCut ti je najbolji prijatelj, a društvene mreže imaš u malom prstu? Onda je ovo posao za tebe!
Autor redbullhr
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Posao social media

Posao social media

© redbullhr

Tražimo kreativnu osobu u svijetu društvenih mreža, koja će svoje ideje pretvoriti u sadržaj koji će obogatiti naše digitalne kanale i društvene mreže.

The Original Red Bull

Red Bull Energy Drink

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Red Bull Energy Drink
Ako se pronalaziš u rečenici iznad, nastavi čitati dalje. Tražimo:
  • Kreativnu osobu otvorenu za ideje koja voli scrollati 🤳
  • Osobu kojoj je dobar video edit hobi i strast
  • Osobu kojoj je engleski jezik poput materinjeg (hrvatski, također 😊)
  • Dinamičnu osobu spremnu na iznenadne akcije, rad na eventima i poštivanje zadanih rokova
Tek ako se prepoznaješ u svim gore navedenim osobinama, pogledaj OGLAS ZA POSAO i prijavi se!
Productivity