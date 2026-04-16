Suradnja Red Bulla i Rimca: Pogled iza kulisa

Dario Costa ispisao je povijest. Talijanski pilot u Turskoj je u veljači uspješno kotačima sletio na vlak koji je bio u pokretu, a onda je vještim manevrom i uzletio s njega, što nikad nikom prije nije uspjelo. Tako je Costa nakon leta kroz tunel 2021. godine još jednom pokazao da može izvesti najteže moguće podvige u kokpitu aviona. No, da bi to bilo izvedivo trebao mu je tim ljudi koji će mu pomoći da se besprijekorno pripremi za ovaj manevar visokog rizika.

Pomoć je pronašao u Hrvatskoj, gdje se u Puli pripremao u suradnji s tvrtkom Rimac Automobili. Cilj je bio stvoriti uvjete koji će biti što sličniji onome što ga čeka kad pokuša sletjeti na vlak u pokretu.

"Ovo je bio veliki projekt. Vrlo zahtjevan. Ekipa je bila sjajna. Ponosan sam na sve koji su sudjelovali," kaže Dario Silva kojem je hiperautomobil Nevera R poslužio da dobije osjećaj za uvjete u kojima će kasnije sletjeti na vlak:

"S Neverom držimo rekord za najbržu vožnju unatrag, 275 km/h. To je nešto što mi možemo ponuditi i mi to jednostavno napravimo, a drugi bi to možda smatrali preludim ili previše opasnim," objašnjava zašto mu se svidio ovaj projekt Mate Rimac, osnivač tvrtke Rimac Automobili.

Nevera R električni je automobil s 2100 konjskih snaga , izuzetnog ubrzanja. U Puli je razvojni test vozač Miroslav Zrnčević vozio Neveru brzinom od točno 140 km/h , kako bi Costa dobio perfektne uvjete za svoj trening.

"Ići 140 km/h unatrag zvuči lagano, ali nije bilo. Radilo se o preciznosti i kontroli. Ako bi auto u nekom trenutku izgubio kontrolu, to je mogla biti katastrofa, jer pilot me ne vidi kad je iznad mene. Morao sam biti lateralno precizan u centimetar. Bilo kakvo kretanje lijevo ili desno stvorilo bi val koji bi za Darija bio neočekivan."

Osim pomoći prilikom testiranja tvrtka Rimac Automobili također je izradila sjedalo za kokpit Darija Coste.

" Originalno sjedalo je bilo poput klupice. Da bismo ja i avion postali jedno trebalo mi je sjedalo koje je slično onome u Formuli 1 ili u sportskom automobilu. Sjedalo od kevlara koje sam dobio bilo je skrojeno tako da moje tijelo bude puno bolje povezano s avionom. To mi je puno pomoglo. " naglašava Costa koji je u ključnom trenutku odradio savršen manevar i tako uspješno završio projekt slijetanja i polijetanja s vlaka u pokretu.

Quotation Ako ne izađeš iz zone komfora, ništa ne stvaraš. To je mindset rasta i napretka. Cilj je pronaći granicu i polako je pomicati, korak po korak. Dario Costa

Quotation Mi se s tim slažemo. Red Bull ima istu mantru kao i mi. To je pravi mindset i mislim da smo zbilja usklađeni. Sretni smo kad možemo biti dio nečeg što mijenja pravila igre. Mate Rimac

