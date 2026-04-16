Suradnja Red Bulla i Rimca: Pogled iza kulisa

Dario Costa ispisao je povijest. Talijanski pilot u Turskoj je u veljači uspješno kotačima sletio na vlak koji je bio u pokretu, a onda je vještim manevrom i uzletio s njega, što nikad nikom prije nije uspjelo. Tako je Costa nakon leta kroz tunel 2021. godine još jednom pokazao da može izvesti najteže moguće podvige u kokpitu aviona. No, da bi to bilo izvedivo trebao mu je tim ljudi koji će mu pomoći da se besprijekorno pripremi za ovaj manevar visokog rizika.
Pomoć je pronašao u Hrvatskoj, gdje se u Puli pripremao u suradnji s tvrtkom Rimac Automobili. Cilj je bio stvoriti uvjete koji će biti što sličniji onome što ga čeka kad pokuša sletjeti na vlak u pokretu.
"Ovo je bio veliki projekt. Vrlo zahtjevan. Ekipa je bila sjajna. Ponosan sam na sve koji su sudjelovali," kaže Dario Silva kojem je hiperautomobil Nevera R poslužio da dobije osjećaj za uvjete u kojima će kasnije sletjeti na vlak:
"S Neverom držimo rekord za najbržu vožnju unatrag, 275 km/h. To je nešto što mi možemo ponuditi i mi to jednostavno napravimo, a drugi bi to možda smatrali preludim ili previše opasnim," objašnjava zašto mu se svidio ovaj projekt Mate Rimac, osnivač tvrtke Rimac Automobili.
Nevera R električni je automobil s 2100 konjskih snaga, izuzetnog ubrzanja. U Puli je razvojni test vozač Miroslav Zrnčević vozio Neveru brzinom od točno 140 km/h, kako bi Costa dobio perfektne uvjete za svoj trening.
"Ići 140 km/h unatrag zvuči lagano, ali nije bilo. Radilo se o preciznosti i kontroli. Ako bi auto u nekom trenutku izgubio kontrolu, to je mogla biti katastrofa, jer pilot me ne vidi kad je iznad mene. Morao sam biti lateralno precizan u centimetar. Bilo kakvo kretanje lijevo ili desno stvorilo bi val koji bi za Darija bio neočekivan."
Osim pomoći prilikom testiranja tvrtka Rimac Automobili također je izradila sjedalo za kokpit Darija Coste.
"Originalno sjedalo je bilo poput klupice. Da bismo ja i avion postali jedno trebalo mi je sjedalo koje je slično onome u Formuli 1 ili u sportskom automobilu. Sjedalo od kevlara koje sam dobio bilo je skrojeno tako da moje tijelo bude puno bolje povezano s avionom. To mi je puno pomoglo." naglašava Costa koji je u ključnom trenutku odradio savršen manevar i tako uspješno završio projekt slijetanja i polijetanja s vlaka u pokretu.
Ako ne izađeš iz zone komfora, ništa ne stvaraš. To je mindset rasta i napretka. Cilj je pronaći granicu i polako je pomicati, korak po korak.
Mi se s tim slažemo. Red Bull ima istu mantru kao i mi. To je pravi mindset i mislim da smo zbilja usklađeni. Sretni smo kad možemo biti dio nečeg što mijenja pravila igre.
