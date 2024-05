Sve što trebaš znati o Wings for Life World Run utrci u Zadru

Jedinstvena globalna utrka Wings for Life World Run održat će se u nedjelju, 5. svibnja, po 11. put. U Zadru, gradu morskih orgulja i najljepših zalazaka sunca na svijetu, naći će se u nedjelju osam tisuća trkača i sudionika u kolicima iz čak 29 zemalja s istim ciljem na umu: pomoći humanitarnoj zakladi Wings for Life u pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine.

Ako ste startninu za utrku uplatili na vrijeme (podsjećamo, stopostotni iznos svih startnina odlazi na istraživanja ozljeda leđne moždine), trebali ste putem maila već dobiti informaciju o startnom broju. Startni (bib) broj dio je startnog paketa koji možete podići tijekom subote, 4. svibnja, od 10:00 do 18:00 sati, ili u nedjelju, 5. svibnja, od 08:00 do 11:30 sati na zadarskom Forumu. Obavezno ponesite osobnu iskaznicu i potvrdu o plaćanju (ako je niste dobili na mail, javite se Support Centru), a bilo bi dobro i da pri preuzimanju već znate svoj startni broj jer će to znatno ubrzati proceduru (BIB svakog sudionika možete provjeriti

Pozivamo sve Zadrane i one iz okolice da po svoj startni paket dođu u subotu, kako bi se izbjegle gužve u nedjelju prije utrke. Također, ako ste iz bilo kojeg razloga spriječeni podići svoj startni broj, to mogu učiniti članovi vaše obitelji, ključno je jedino da sa sobom imaju fotografiju vaše osobne iskaznice ili vašu osobnu iskaznicu u fizičkom obliku.

