The BEST party na kojeg moraš otići ovaj vikend!

Možemo samo zamisliti kakav će to biti uzbudljiv povratak na THE BEST (PLACE) u Zagrebu i još jedno ludo i nezaboravno iskustvo i glazbeno putovanje koje će trajati punih 13 sati , od 23.00 do 12.00h , uz resident DJ-e "velike četvorke": Astralisa, Kraljevstva, Perfectiona i Body & Soula , legendarnih klupskih programa iz „starog Besta“ s kraja 90-ih i početka 2000-ih, koji su ispisali povijest domaće elektronske scene i kulture.